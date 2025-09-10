"¡Al infinito y más allá!": Cineteca Nacional proyectará Toy Story; ¿cuándo ver la icónica película de Pixar?

La nostalgia de los millennials, centennials y hasta la generación Alfa será activada con el regreso a la pantalla grande de Toy Story, la película que acaparó no solo los cines, también los anhelos de los niños de aquellas generaciones que deseaban tener los muñecos más populares de estas épocas.

Si ya eres de las personas que no aguantan las desveladas, no entienden la mayoría de trends en TikTok o aplauden al bailar, probablemente hayas visto la primera película de Pixar en cines o en tu casa mediante un VHS o CD; ahora podrás revivir esos momentos ¡en la Cineteca Nacional!

Y es que la institución cultural y archivística mexicana anunció que la primera entrega de la saga donde los muñecos cobran vida será proyectada en las salas de sus tres sedes.

Toy Story en la Cineteca Nacional, ¿dónde, cuándo y a qué hora?

La película del director John Lasseter será reestrenada en:

Cineteca Nacional México en Avenida México-Coyoacán 389

Cineteca Nacional de las Artes, ubicada en Avenida Río Churubusco 79

Cineteca Nacional Chapultepec en Avenida Vasco de Quiroga 1401

El regreso de Woody, Buzz Lightyear y todos los personajes de esta emblemática película, estrenada en 1995, será partir del próximo viernes 12 de septiembre, con los horarios aún por confirmar.

Con el regreso de Toy Story a la pantalla grande los niños noventeros desempolvarán sus recuerdos, pero también los más pequeños podrán descubrir esta divertida película que hizo icónica la frase de los marcianitos verdes de Pizza Planeta: ¡estamos agradecidos!

¿Dónde más puedo ver Toy Story en el Cine?

La cadena de cines "Cinemex" anunció también el reestreno de la película animada.

No obstante, "Cinemex" no ha detallado aún en qué sucursales y salas estará disponible la proyección, se espera que se habiliten funciones en todo el país como parte de esta celebración especial. La fecha establecida para su retransmisión es el próximo 11 de septiembre.

