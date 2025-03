Adrián Marcelo lanza picante respuesta a Tío Rober tras tacharlo de “sin talento”; revela audio de “El Cojo Feliz”

Luego de que el comediante “Tío Rober” arremetiera contra Adrián Marcelo, lo calificara como una persona “sin talento” y asegurara que no forma parte del “gremio”, el exparticipante de “La Casa de los Famosos” reaccionó al respecto, lanzando un dardo al youtuber.

Por medio de la plataforma X, el conductor de “Radar” compartió un audio, donde “El Cojo Feliz” pidió abrir el show “Hermanos de Leche”, programa que Adrián comparte con “La Mole”.

“Y ese ‘gremio’ del que hablan, ¿Qué opina de que me quieres abrir el show, @cojofeliz? @TeAmoTioRober”, aseveró el influencer regiomontano.

En el audio, el comediante “El Cojo Feliz” pedía ser incluido en el show de Adrián Marcelo, pues “traigo humor de ese que le gusta al público”. “No se si ya tienes abridor para “Hermanos de Leche”, en el Metropolitan, pero me gustaría proponerme, traigo humor de ese que le gusta al público de Adrián y de La Mole. Digo put.., digo pin… viejas, digo trans”.

Foto: X

¿Cómo surgió la pelea entre Adrián Marcelo contra Tío Rober y El Cojo Feliz?

En una participación en el podcast “Hermanos de leche”, Adrián Marcelo expresó duras críticas hacia sus colegas. Los acusó de ser arrogantes y de tratar de copiar su estilo con el fin de alcanzar el éxito que él considera haber alcanzado en internet.

“La Cotorrisa, tú y yo les hicimos mucho daño a gente que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros. Están de la verg* sus espacios. No se escuchan, no se admiran, no se respetan, no hay una jerarquía (...) ustedes saben quiénes son. Gente que dicen: ‘Ya no quiero ir al podcast porque los levanto’ ¿Qué levantas? Levanta tu carrera. Deja de pegar hojas abajo para leerlas", dijo Adrián.

Durante la misma intervención, el regiomontano compartió su experiencia con el dúo, quienes en su momento lo contactaron con el propósito de que abriera su show. Según Marcelo, esa solicitud fue una humillación, ya que, a su juicio, no era adecuado que personas de su nivel buscaran su ayuda para impulsar sus carreras.

"Imagínate la humillación de un wey que te pide abrir. Imagínate, (que te lo pida) ‘la mejor pluma de México’, pero todavía lo piden con un desdén”, expresó con ironía.

Tío Rober arremete contra Adrián Marcelo

Como era de esperarse, las declaraciones del también conductor rápidamente se hicieron virales, lo que llevó a el “Tío Rober” a responder públicamente, poniendo en evidencia al youtuber.

"Ahora nos quedó claro que ya no sabes ni a quien insultar para vender boletos, porque esa es tu táctica, ruin y culer* .Interpretas como nadie cómo se mueve esta industria según tus palabras", expresó.

También afirmó que el comediante había utilizado estrategias poco éticas para atraer la atención y promover su carrera, y le recriminó que no comprendiera el verdadero sentido de la humildad en el mundo del espectáculo.

Además no dudó en calificar a Marcelo de “sin talento”, señalando que, al no tener algo más que ofrecer, el exparticipante de “La Casa de los Famosos” recurría constantemente a presumir sus ingresos para justificar su éxito.

“Adrián Marcelo”:

Por la respuesta de el Tío Rober y el Cojo Feliz a Adrián Marcelo tras lanzar comentarios ofensivos contra ellos luego de que estos se ofrecieran a abrir sus shows. pic.twitter.com/HXe6CMD8F9 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 5, 2025

