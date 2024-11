El pasado 27 de abril, Juan Carlos “El Borrego” Nava, actor y comediante, se casó con su esposa Pati, en el Rancho Azul en Tecámac, Estado de México, donde asistieron numerosas celebridades.

Sin embargo, el comediante David Vázquez, examigo del actor, reveló que aún no ha recibido el pago por el show que realizó durante dicha unión matrimonial.

Por medio de TikTok, el comediante detalló que por el show no le iba a cobrar, pues lo consideraba un amigo; no obstante, como lo pidió con músicos tenía un costo.

Lee también Tiktoker revela secreto en ChatGPT; responde “verdades ocultas” sobre uno mismo

“Teníamos amistad desde hace muchos años. Me comentó que se iba a casar. Quería contratar mi espectáculo y me preguntó sobre el costo. Le dije que, por amistad, no le iba a cobrar, pero tenía que decirme si lo quería con pistas o con músicos”.

Acusan a “El Borrego” Nava de deber 15 mil pesos

Ante ello, indicó que si lo quería con músicos tenía que pagarles, por lo que contrató a la orquesta de Pepe Zavala, “quien sale en todos los programas de televisión". Así, de acuerdo a Vázquez, tuvo un costo de 15 mil pesos.

“Pepe Zavala requería un anticipo para apartar la fecha. Le comenté, me pidió que yo diera el anticipo y él me lo depositaría después”, puntualizó.

Lee también Ricardo O’Farrill sorprende con épico disfraz de AMLO en Día de Muertos; “que nos pida perdón España”

En tanto, comentó que al llegar la boda el show de los músicos no había sido liquidada; sin embargo, David los convenció de asistir. “Se acercaba la fecha y no me daba el dinero de los músicos. El día de la boda los convencí de estar en la boda aún sin liquidar la otra parte. Le dije del pago y me dijo: ‘Soy “El Borrego” Nava. ¿Crees que te voy a quedar a deber?’.

“Al tercer día le marqué y me respondió que estaba de Luna de miel, pero que al día siguiente le iban a depositar gente de su oficina […] Se juntó el mes y no depositaron“, añadió.

Asimismo, contó: “Después indicó que Hacienda le había congelado sus cuentas e inventó: ‘Me caí del caballo y estoy lastimado’. Esta frase me la mencionó otra persona que ya se la había dicho para no pagarle. Sé que le debe a otras personas”.

Lee también Salinas Pliego descarta entrevista con Yordi Rosado; propone “plática con café o tequila” en TV Azteca

Finalmente, aseguró que “en el último mensaje señaló que yo le había ofrecido mi show gratis. Quiso voltear las cosas y dijo: ‘No te quieras pasar de listo’. Él que se pasó fue él. Abusó de mi confianza. Se hizo el ofendido y se puso muy altanero".

“No sólo a mí me debe, le debe al grupo que amenizó toda su fiesta y que puso el equipo de audio, las pantallas; le debe 150 mil pesos, entonces no es sólo a mí […] Se está metiendo con la comida de mis hijas", sentenció.

También te interesará:

La ciencia confirma un descubrimiento paralizante sobre la humanidad; 2 personas se comunicaron en sueños

Salinas Pliego cuestiona sueldo de community manager de Banco Azteca; “¿por qué le pagamos tanto?”

Los mejores memes que dejó la entrevista a Cazzu; usuarios opinan sobre Nodal y Ángela Aguilar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr