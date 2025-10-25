Este sábado el cielo nocturno mexicano se iluminará con la presencia del objeto celeste C/2025 A6, conocido popularmente como Cometa Lemmon.

Este fenómeno es uno de los eventos astronómicos más esperados del año, ya que este astro ingresa al Sistema Solar cada 1,350 años, lo que significa que será visible nuevamente hasta el próximo milenio, posicionándose como un evento único en la vida entre todos los amantes de la astronomía.

De acuerdo con el portal especializado, Star Walk, el mejor momento para observar el Cometa Lemmon desde México será entre el sábado 25 y martes 28 de octubre.

Entre estas fechas, el cuerpo celeste se situará bastante alto en el horizonte y alcanzará su brillo máximo, asegurando una luminosidad apreciable desde cualquier parte del territorio nacional bajo cielos despejados.

Este fin de semana el Cometa Lemmon podrá verse en su máximo esplendor desde México. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿A qué hora ver el Cometa Lemmon este 25 de octubre?

Según información del mismo medio citado, en México, el Cometa Lemmon se podrá encontrar en el horizonte occidental entre las 18:30 y las 20:15 horas, variando un poco según la región del país.

Consejos prácticos para poder fotografiarlo

Si quieres guardar un recuerdo del paso de este cuerpo celeste, un evento único en la vida, puedes encontrar algunos consejos prácticos para prepararte para fotografiar al Cometa Lemmon los siguientes días, según Astronomy Magazine:

Elige bien el lugar y el momento.

Usa un tripié.

Busca cielos oscuros , lejos de la contaminación lumínica.

, lejos de la contaminación lumínica. Consulta apps o plataformas astronómicas para ubicar su posición exacta.

o plataformas astronómicas para ubicar su posición exacta. Llega antes del anochecer, para que puedas montar tu equipo con calma.

Utiliza un disparador remoto o temporizador para evitar vibraciones.

o para evitar vibraciones. Haz pruebas y ajusta el ISO , el diafragma y la velocidad de obturación según sea necesario.

, el y la según sea necesario. Experimenta con tus fotografías, está bien si a la primera no te sale.

con tus fotografías, está bien si a la primera no te sale. Incluye referencias terrestres - como árboles, montañas, personas, edificios lejanos- para dar escala y contexto.

como árboles, montañas, personas, edificios lejanos- para dar escala y contexto. Usa la regla de los tercios: coloca el cometa fuera del centro para una composición más atractiva.

No olvides disfrutar el momento, ya que este cometa solo se ve desde la Tierra casa 1,350 años.Foto: Imagen creada con IA

Configuración recomendada:

La siguiente configuración es general y podrá variar según el modelo de tu cámara y el equipo que uses, sin embargo, puedes utilizarla como base y modificar según tus observaciones.

Modo: Manual

Manual ISO : 1600 - 3200

: 1600 - 3200 Apertura de diafragma : f/2.8 - f/4

: f/2.8 - f/4 Velocidad de obturación : 10 - 20 segundos

: 10 - 20 segundos Balance de blancos : 4000 a 5000 K

: 4000 a 5000 K Temporizador/disparador remoto: Activado

