8M: ¿A qué hora inicia la marcha por el Día de la Mujer y cuáles son los puntos de concentración?

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde varios países del mundo se dan cita en espacios públicos para alzar la voz y luchar por un mundo sin violencia e inseguridad.

En México no es la excepción, pues en diferentes estados de la república mujeres se congregan para realizar la movilización.

¿A qué hora inicia la marcha en la CDMX?

De acuerdo con la convocatoria, mujeres de diferentes zonas de la Ciudad de México se comenzarán a reunir en punto de las 14:00 en diferentes zonas de la metrópoli, para dar inicio a la movilización a partir de las 15:00 horas.

¿Cuáles son los puntos de concentración?

Los puntos de concentración que partirán hacia el Zócalo capitalino serán en las siguientes ubicaciones:

- Frontón México.

- Glorieta del metro Insurgentes.

- Glorieta de las Mujeres que luchan, sobre Paseo de la Reforma.

- Calle de Versalles esquina con Paseo de la Reforma.

- En la Estela de Luz.

- Torre del Caballito.

- Monumento a la Revolución.

- Exglorieta de Colón.

9 consignas que escucharás en la marcha del 8M

​​​​Por medio de Instagram, un movimiento compartió los lemas que serán característicos del 8M.

- "Tranquila, hermana, aquí está tu manada".

- "¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos!".

- "¡Ni una más, ni una más! ¡Ni una asesinada más!".

- "Mujer, escucha ¡Esta es tu lucha!".

- "La policía no me cuida ¡Me cuidan mis amigas!".

- "Mujer consciente "¡Se une al contingente!".

- "Va a caer, va a caer ¡El pin... macho va a caer!".

- "En falda o en pantalón ¡Respétame cab...!".

- "Señor, señora, no sea indiferente. Se mata a las mujeres en la cara de la gente".

AMLO exhorta que manifestaciones del 8M se lleven de manera pacífica

En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su solidaridad con las mujeres mexicanas en su lucha por la emancipación completa y afirmó que en nuestro país se ha venido avanzando mucho en favor de sus derechos.

“Hoy 8 de marzo se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres. En México se ha venido avanzando mucho porque hay un movimiento en favor de los derechos de las mujeres y las mujeres se han venido abriendo paso tanto en las luchas cotidianas que tiene que ver con su trabajo en sus familias, en el papel que desempeñan en sus pueblos, como también las mujeres que actúan en el servicio público.

Asimismo, señaló: “Van a haber movilizaciones de protestas ejerciendo el derecho que tenemos nosotros de manifestarnos, solo recomendar que se actué de manera pacifica, sin violencia, pero está garantizado en todo el país el derecho de manifestación”.

Con información de Pedro Villa y Caña.

