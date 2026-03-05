2x1 en Ticketmaster; conoce las mejores ofertas en los eventos este jueves, 5 de marzo

Más Información
Exreo asegura que Fofo Márquez tiene lujos en el penal de Texcoco; “lo vi con su control de Xbox y usando sus redes”, afirma
Las y los amantes de los espectáculos están de suerte, pues este jueves 5 de marzo, Ticketmaster está llevando a cabo una nueva edición de su promoción semanal de 2x1.
Esta dinámica permite adquirir dos boletos al precio de uno en todos los eventos participantes, entre los que se encuentran obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, eventos especiales y deportivos, entre otros.
Si buscas asistir a alguna de tus funciones favoritas o experimentar algo nuevo, pagando menos y sin la necesidad de sacrificar comodidad, esta oferta es ideal para ti, por ello, aquí te dejamos algunos de los eventos que entran en la promoción únicamente durante este jueves 5 de marzo.
Lee también Marcha 8M: 20 frases y consignas que puedes usar en tus letreros; conoce cuáles son
¿Qué espectáculos y eventos tienen 2x1 este jueves 5 de marzo?
Conciertos
- El Malilla
- Reyli Barba
- Elefante
- Paty Cantú
- Lucero
- Jesse y Joy
- Vive Latino 2026
- Aleks Syntek
- Matute
- Regina Orozco
- El trono de México
- Fato
- El señor de los Anillos, Concierto Tributo Audiovisual
- Mauricio Ramos
- Amanda Miguel
- Dannah Garay
- Diego Morán
- Jorge Muñiz
- Raúl Ornelas
- Harry Potter, Concierto Tributo Audiovisual
- Julio Preciado
- Raphael
- Entre otros...
Obras de teatro
- El cisne negro
- El Coyul
- Los monólogos de la vagina
- MentiDrags
- Nosotras no podemos nadar
- Razones para decirte adiós
- 12 princesas en pugna
- Como quieras...¡Perro ámame!
- LQSA, El musical
- La señora presidenta
- Te daría mi cuerpo
- El juego que todos jugamos
- Mentiras, El musical
- Las Leonas
- Cruise
- Qué desastre de función
- Zelda, Concierto sinfónico tributo audiovisual
- Nina y el misterio de la tortuga
- Las irremediables cosas de nosotros mismos
- El diario de un loco
- El Tenorio cómico
- La dama de negro
- Entre otras...
Lee también Los Recoditos: ¿quién es Rafa González, vocalista de la banda que fue denunciado por su esposa de maltrato?
Deportes
- BYD México Racing Cup
- Time Attack by Holley
Eventos especiales
- Titanic Movie Concert
- Clue
- Pink Floyd The Wall Trubuto Movie Concert
- Jaime Maussan
- Studio Ghibli in Concert
- Jean del Castillo, tributo a Joaquín Sabina
- Homenaje a Zoe unplugged
- Carnival of kiss
Eventos familiares
- El zorro y el sabueso
- El mago de Oz
- La Sirenita
- Magos Joe y Moy
- Cenicienta
- Dinosaurios al rescate
- Hansel y Gretel
¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
También te interesará:
Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026
Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano
¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]