2x1 en Ticketmaster; conoce las mejores ofertas en los eventos este jueves, 5 de marzo

Las y los amantes de los espectáculos están de suerte, pues este jueves 5 de marzo, Ticketmaster está llevando a cabo una nueva edición de su promoción semanal de 2x1.

Esta dinámica permite adquirir dos boletos al precio de uno en todos los eventos participantes, entre los que se encuentran obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, eventos especiales y deportivos, entre otros.

Si buscas asistir a alguna de tus funciones favoritas o experimentar algo nuevo, pagando menos y sin la necesidad de sacrificar comodidad, esta oferta es ideal para ti, por ello, aquí te dejamos algunos de los eventos que entran en la promoción únicamente durante este jueves 5 de marzo.

¿Qué espectáculos y eventos tienen 2x1 este jueves 5 de marzo?

Conciertos

El Malilla

Reyli Barba

Elefante

Paty Cantú

Lucero

Jesse y Joy

Vive Latino 2026

Aleks Syntek

Matute

Regina Orozco

El trono de México

Fato

El señor de los Anillos, Concierto Tributo Audiovisual

Mauricio Ramos

Amanda Miguel

Dannah Garay

Diego Morán

Jorge Muñiz

Raúl Ornelas

Harry Potter, Concierto Tributo Audiovisual

Julio Preciado

Raphael

Entre otros...

Obras de teatro

El cisne negro

El Coyul

Los monólogos de la vagina

MentiDrags

Nosotras no podemos nadar

Razones para decirte adiós

12 princesas en pugna

Como quieras...¡Perro ámame!

LQSA, El musical

La señora presidenta

Te daría mi cuerpo

El juego que todos jugamos

Mentiras, El musical

Las Leonas

Cruise

Qué desastre de función

Zelda, Concierto sinfónico tributo audiovisual

Nina y el misterio de la tortuga

Las irremediables cosas de nosotros mismos

El diario de un loco

El Tenorio cómico

La dama de negro

Entre otras...

Deportes

BYD México Racing Cup

Time Attack by Holley

Eventos especiales

Titanic Movie Concert

Clue

Pink Floyd The Wall Trubuto Movie Concert

Jaime Maussan

Studio Ghibli in Concert

Jean del Castillo, tributo a Joaquín Sabina

Homenaje a Zoe unplugged

Carnival of kiss

Eventos familiares

El zorro y el sabueso

El mago de Oz

La Sirenita

Magos Joe y Moy

Cenicienta

Dinosaurios al rescate

Hansel y Gretel

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

