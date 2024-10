2 de octubre: La vez que Díaz Ordaz se sintió “orgulloso por salvar al país” tras la masacre estudiantil del 68

Este 2 de octubre se cumplen 56 años de uno de los eventos más significativos en la historia de México, un suceso que transformó profundamente la vida de miles de estudiantes.

Crónica de una masacre. Así recuerda la UNAM la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional de Huelga organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, con el fin de informar sobre la situación en la ENA Chapingo. Aquel día, más de 300 personas presentes en la plaza fueron víctimas de una masacre. Este trágico episodio representó la culminación de una serie de acciones que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad, llevadas a cabo por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Lee también: 2 de octubre: Estado mexicano ofrece disculpa pública a las víctimas de la matanza de Tlatelolco

🔥 2 de Octubre No Se Olvida🔥

A más de cinco décadas, la justicia sigue ausente, hoy recordamos la lucha y la valentía de los estudiantes que alzaron la voz por un México 🇲🇽 más justo.



Las voces silenciadas por la represión claman justicia, y nuestra lucha continúa hasta que… pic.twitter.com/sjEeD3MiBA — CCU Tlatelolco (@ccutlatelolco) October 2, 2024

Aquel día, poco antes de las 6 de la tarde, el mitin estaba cerca de concluir cuando un helicóptero sobrevoló la plaza y lanzó bengalas. Esta fue la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a disparar indiscriminadamente contra los asistentes, entre los que se encontraban estudiantes, profesores, obreros y familias.

2 de octubre de 1968. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En aquella ocasión, el entonces presidente justificó los actos del Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia bajo el pretexto de proteger las instalaciones destinadas a los Juegos Olímpicos de ese año. Sin embargo, gracias a varios testimonios, hoy se conoce la realidad de lo sucedido.

Lee también: 2 de octubre no se olvida: ¿Cuál es el significado de esta consigna?

Así fue la vez que Díaz Ordaz se sintió “orgulloso por salvar al país” tras la masacre estudiantil del 68

Como cada año, este 2 de octubre miles de personas, en su mayoría estudiantes, saldrán a las calles de la Ciudad de México para recordar este trágico evento. Las redes sociales también se llenan de menciones a este suceso, como lo demuestra la publicación reciente del escritor @Cuauhtemoc_1521 en la plataforma X, en la que compartió un video de una conferencia de prensa en la que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz manifestó sentirse orgulloso de "haber salvado al país" tras los eventos de 1968.

"Hay un hecho que ensombreció la historia de México (...) Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mis país", expresó en aquel momento.

Asimismo, en esa misma intervención, afirmó que, aunque se sentía honrado de haber servido como presidente de México, lo que más orgullo le generaba era lo ocurrido el 2 de octubre, ya que consideraba que dicho episodio le permitió preservar el orden y la estabilidad en el país.

"Les guste o no les guste. (...) Poniéndolo todo. Vida, integridad física, peligro, la vida de mi familia, mi honor (...) todo se puso en la balanza y afortunadamente salimos adelante. Y si no habría sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntándome", finalizó.

Las declaraciones de Gustavo Díaz Ordaz sobre el #2deoctubre de 1968… pic.twitter.com/FwC7WereFT — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) October 2, 2024

También te interesará:

La jugosa fruta que está llena de ácido fólico y que ayuda a eliminar parásitos intestinales

Descubre cuál es la jugosa fruta que ayuda a prevenir la diabetes y el cáncer de colon

Claudia Sheinbaum: Estos serán los programas sociales que habrá durante su sexenio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv