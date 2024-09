Cada 15 de septiembre, los cielos mexicanos se iluminan con un despliegue de fuegos artificiales, marcando el Grito de Independencia. Sin embargo, para muchos animales domésticos, especialmente los perros, esta festividad no es motivo de celebración.

El estruendo y las luces de la pirotecnia pueden desencadenar una serie de problemas de salud y comportamiento en nuestras mascotas, que a menudo pasan desapercibidos para los dueños.

Este método puede hacer que los perros se relajen, aunque una buena compañía refuerza su tranquilidad. Foto: Pixabay

¿Por qué los perros tienen miedo a los fuegos artificiales?

De acuerdo con el sitio de American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, los fuegos artificiales emiten ruidos extremadamente fuertes y repentinamente impredecibles, lo cual puede ser abrumador para los perros. Los oídos caninos son mucho más sensibles que los humanos, permitiéndoles percibir sonidos con una intensidad hasta 100 veces mayor.

Esto significa que el volumen de los fuegos artificiales puede ser doloroso y alarmante para ellos. Además, la falta de un patrón constante en el estallido de los fuegos artificiales contribuye a la confusión y el estrés de los perros, ya que estos no pueden anticipar ni adaptarse al ruido.

Dee igual forma los fuegos artificiales pueden parecer amenazantes, el ruido inesperado y las luces intermitentes pueden hacer que los perros perciban estos eventos como una amenaza, desencadenando su respuesta de lucha o huida.

La respuesta de un perro a los fuegos artificiales puede variar desde inquietud y jadeo hasta comportamientos más extremos como ladridos excesivos, intentos de escape y escondites en lugares inusuales. El estrés prolongado puede incluso provocar agresión o hiperactividad, lo que afecta gravemente el bienestar general del animal.

La pirotecnia emite sonidos más fuertes que los disparos o el ruido de los aviones. Foto: Pixabay

¿Cómo proteger a tu mascota durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre?

Para minimizar el impacto de la pirotecnia en los perros, es fundamental tomar ciertas precauciones. Mantén a tu perro en un entorno cerrado y seguro durante el espectáculo de fuegos artificiales, preferiblemente en una habitación sin ventanas o con cortinas cerradas para reducir la exposición a los ruidos y las luces.

Proporcionarles un espacio acogedor, como una jaula cubierta con una manta, puede ofrecerles un refugio donde se sientan protegidos.

Además, puedes intentar distraer a tu perro con música suave o juguetes interactivos para desviar su atención del ruido externo. Si el miedo persiste, considera consultar a tu veterinario para evaluar opciones adicionales, como suplementos que puedan ayudar a calmar a tu mascota. Un enfoque a largo plazo, que incluya la desensibilización gradual a los sonidos de fuegos artificiales, también puede ser beneficioso.

Aunque las celebraciones del Grito de Independencia son una tradición apreciada en México, es esencial recordar el impacto negativo que pueden tener sobre nuestras mascotas. Al tomar medidas adecuadas para proteger a los perros del estrés causado por la pirotecnia, podemos asegurar que tanto humanos como animales disfruten de las festividades de manera segura y placentera.

