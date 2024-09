Canciones para celebrar el Grito de Independencia que no pueden faltar en tu playlist

Como parte de los festejos en conmemoración de la independencia de México, la noche del 15 de septiembre, se acostumbra hacer reuniones o fiestas con temática mexicana junto amigos y familia, quienes se reúnen para degustar platillos típicos y pasar un rato agradable.

En estas reuniones, la buena música no puede faltar y para ir con la temática de la celebración, géneros como la banda o el mariachi tienen que estar en tu playlist para que el ánimo no decaiga y tus invitados no dejen de bailar y cantar durante la noche.

Así que nos dimos a la tarea de recopilar algunos éxitos contemporáneos que deben estar en tu lista de reproducción en esta fecha para celebrar la diversidad musical que hay en todo el país.

Canciones para celebrar el Grito

Qué Agonía - Yuridia ft. Ángela Aguilar

La dupla entre Yuridia y Ángela Aguilar conquistó el gusto de muchos internautas en las plataformas digitales, con esta canción tan imponente.

La boda del Huitlacoche - Carin León

Una de las canciones que no pueden faltar en una noche de fiesta mexicana, es este éxito de Carin León, que pone a bailar a chicos y grandes en cualquier parte.

Por Mi México - Lefty Sm ft. Santa Fe Klan

Con el éxito de los géneros urbanos, la colaboración de los raperos Lefty Sm, Santa Fe Klan, C-Kan, Dharius, MC Davo y Neto Peña; se ha convertido en un nuevo himno para quienes disfrutan de la mezcla de ritmos.

De Contrabando - Jenni Rivera

El legado de “La Diva de la Banda”, trascendió con este éxito que se convirtió en la favorita de muchos de sus fanáticos.

El Sinaloense - Valentín Elizalde

De acuerdo con Billboard en español, otra canción que no puede faltar en esta fecha es la versión de “El Sinaloense”, del fallecido “Gallo de Oro”. Esta interpretación representa gran parte del folclore de la música mexicana.

Un millón de Primaveras - Vicente Fernández

Entre la larga trayectoria musical de este ícono del regional mexicano, con innumerables clásicos, este éxito lanzado en el 2007, que además es la canción de Vicente Fernández con más reproducciones en Spotify del fallecido intérprete.

La Bikina - Luis Miguel

Para cantar en las reuniones, no puede faltar este clásico de Luis Miguel, que en los últimos años ha tomado un nuevo significado para las nuevas generaciones.

El Noa Noa - Juan Gabriel

Para bailar, ésta canción del “Divo de Juárez” es un acierto total en cualquier fiesta para poner a gozar a todos los invitados.

El Rey - José Alfredo Jiménez

Este clásico de la música mexicana, no puede faltar en las reuniones pues la letra de la icónica canción, todos los mexicanos sin importar sus gustos musicales, pueden cantar el coro.

