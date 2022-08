Zuckerberg promete mejoras gráficas en avatares de Horizon tras burlas

Mark Zuckerberg señlaó que Meta tiene "actualizaciones importantes" planeadas para sus gráficos de realidad virtual después de compartir previamente una imagen de su propio avatar de realidad virtual que fue objeto de muchas burlas.



Dijo que la compañía compartiría más detalles sobre los cambios en su próxima conferencia Connect.



La actualización de Zuckerberg llega varios días después de que una captura de pantalla de Horizon Worlds, el entorno social de realidad virtual de la compañía, se volviera viral en Twitter.

Come work for Meta, where the most brilliant technologists of the day have achieved 1995 level graphics https://t.co/mHJJohZo1i

— Emily G (@EmilyGorcenski) August 17, 2022