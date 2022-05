Zuckerberg muestra el Proyecto Cambria, sus gafas de VR

Mark Zuckerberg acaba de compartir un breve video de demostración que muestra algunas de las capacidades del próximo visor de realidad virtual de gama alta de Meta, Project Cambria.



Nuevas funciones



Mientras mantiene el dispositivo encubierto, Meta destaca la capacidad de su p´roximo visor para realizar transferencias a todo color de alta resolución para que los usuarios puedan interactuar con objetos virtuales superpuestos en sus entornos de la vida real.

La experiencia de realidad mixta se crea utilizando la plataforma de presencia de Meta, que se presentó el otoño pasado. El visor Quest actual solo puede mostrar contenido de transferencia en tonos de gris, pero Project Cambria tendrá sensores de imagen de resolución mucho más alta para que el mundo real se vea mejor dentro de los auriculares.



Presence Platform



Meta también publicó este video de dos minutos y medio que destaca su Presence Platform, que muestra la gran diferencia de experiencia entre los Quest y Cambria.



El CTO de Meta, Andrew Bosworth, escribió en Twitter que una actualización del SDK la próxima semana incluirá “el conjunto completo de herramientas de la plataforma de presencia impulsadas por la percepción de la máquina y la IA: SDK de Passthrough, Spatial Anchors, Scene, Interaction y Voice, y nuestra API Hand Tracking recientemente actualizada.”



Mark gives us a preview of Project Cambria and its mixed reality capabilities pic.twitter.com/iCMGwcaIim — Meta Quest (@MetaQuestVR) May 12, 2022

El carrete de demostración muestra principalmente a Zuckerberg gesticulando hacia el personaje de dibujos animados de este video de Oppy y pareciendo pintar su entorno sobre el mundo real.



También incluye clips de otros proyectos Meta AR, lo que sugiere nuevamente la posibilidad de que use uno de estos para visitar un entorno de oficina virtual y trabajar en su estación de trabajo en la nube utilizando la realidad aumentada.



No obtuvimos nuevos detalles sobre el hardware en sí. Sin embargo, Janko Roettgers de Protocol pudo probar la unidad brevemente ejecutando la misma demostración, diciendo que la calidad de video producida por los sensores de Cambria todavía no es fotorrealista sino más cercana a un "video casero de calidad decente".



Zuckerberg también le dijo que otra ventaja de mejorar los sensores para incluir todo color es que son mejores para distinguir entre diferentes objetos del mundo real para que sepa dónde colocar los virtuales.



La demostración, que se mostró durante el evento Facebook Connect el año pasado, se llama The World Beyond, y Meta dice que estará disponible en App Lab para que los desarrolladores la prueben próximamente.



El Proyecto Cambria es solo uno de varios cascos de realidad virtual que Meta planea presentar en los próximos años, y usar su tecnología para ayudar a los desarrolladores a crear experiencias de realidad aumentada que más personas querrán visitar es solo un paso en el plan de Meta para los dispositivos AR convencionales. Se supone que Cambria saldrá “a finales de este año”.

