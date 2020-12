Uno de los personajes de películas más reconocidos en el mundo es el superagente 007 que acumula millones de fans y, para ellos, y para los que simplemente quieren pasar un buen rato de entretenimiento hay una buena noticia. YouTube anunció que tiene disponibles, de manera gratuita, 19 películas de James Bond.

Debido a la pandemia el agente secreto ha tenido que esperar para estrenar su más reciente película, No Time To Die, programada para llegar a los cines en abril de 2021. Sin embargo, en la historia de la franquicia este personaje ha superado muchos peligros y tenido muchos romances en su lista, los cuales, de acuerdo con SlashFilm e io9, se pueden disfrutar de manera libre gracias a un acuerdo entre YouTube y MGM que ofrecen las primeras 19 películas de James Bond.

Las cintas están disponibles a través de la sección "Free to Watch" de YouTube e incluye todas las protagonizadas por Sean Connery, como Dr. No y Goldfinger, hasta el breve resurgimiento de Bond de Pierce Brosnan con títulos como Goldeneye.

Hay que señalar que las películas de Sony de la era de Daniel Craig no estarán disponibles, aunque puedes ver el remake de Casino Royale y Quantum of Solace (pero no Skyfall o Spectre) en Netflix.

No se sabe con certeza qué motivó a las empresas a poner disponibles las películas o cuánto durará la oferta por lo que vale la pena aprovecharla lo antes posible.

Puedes encontrar la lista en esta liga https://m.youtube.com solo considera que tendrás que ver algunos anuncios.

Cambios en YouTube

La plataforma de videos de Google está enviando un correo electrónico a los usuarios para informar sobre algunos cambios en los términos de su servicio que comenzarán a aplicar en 2021 en todo el mundo.

Por ejemplo, YouTube ha agregado las "caras" a los tipos de información que las personas no pueden recopilar de su servicio. Explicó que el sitio web nunca permitió la recopilación de información de identificación personal, pero modificó su lenguaje en los Términos de servicio "para ser extremadamente explícito sobre qué tipo de datos los usuarios" no pueden recopilar.

Asimismo dio a conocer una nueva política que le da derecho a mostrar anuncios en videos hechos por pequeños creadores, en donde normalmente no se incluyen por no ser viable comercialmente. Es decir que ahora tendrá derecho a monetizar videos de canales que no son lo suficientemente grandes como para formar parte de su Programa de socios.

Lo anterior no significa que los youtubers con menos seguidores podrán comenzar a ganar dinero con sus videos. La compañía dijo en una publicación, en donde explica los cambios en sus términos de servicio, que los creadores que no son miembros del Programa de socios de YouTube (YPP) no recibirán una comisión por los anuncios.

Recordemos que para ser elegible para el YPP, un creador debe vivir en un país en el que el programa esté activo, tener 4 mil horas de reproducción pública en los últimos 12 meses y más de mil suscriptores. YouTube solo solía publicar anuncios en videos de canales que no cumplían con esos criterios en circunstancias especiales, por ejemplo si el canal fuera anteriormente miembro del YPP. Sin embargo, con los cambios, en el futuro la plataforma estará en su derecho de monetizar cualquier video, siempre que cumpla con sus pautas de publicidad.

Las nuevas reglas en el servicio entraron en vigor el 18 de noviembre de 2020 para los usuarios de Estados Unidos y aplicarán en todo el mundo a partir de 2021. Por último, la plataforma comentó que “estos cambios no deberían alterar significativamente su acceso o uso del servicio de YouTube”.