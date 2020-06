WhatsApp te dejará usar la misma cuenta hasta en 4 dispositivos

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ya se encuentra trabajando en una nueva opción que permitirá mayor movilidad de tu cuenta, ya que al parecer podrás tenerla en hasta cuatro dispositivos.

De acuerdo con el portal WABetaInfo, WhatsApp brindará a sus usuarios la posibilidad de abrir sus chats de WhatsApp en un máximo de cuatro equipos diferentes, así lo señaló en su cuenta de Twitter, sin embaergo, no se especificó si puede ser entre teléfonos y navegadores Web.

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great!

pic.twitter.com/JYvtMahrag

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020