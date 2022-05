WhatsApp: 10 frases para el Día de las Madres

Probablemente, en algunas ocasiones se te complique buscar las palabras adecuadas para expresar tu amor por mamá, sin embargo, esto no quiere decir que seas indiferente a lo que sientes por ella.



El Día de las Madres es un momento especial para convivir con la mujer que te dio la vida y agradecerle por cada una de las buenas acciones que hizo por ti.



Existen muchas formas de retribuirle ese cariño, desde darle regalos hasta dedicarle una pequeña frase que refleje todo el agradecimiento y amor que sientes hacia esta mujer.

La mayoría de las mamás suelen sentirse contentas con el detalle que tengas destinado para ellas, pues lo único que importa es la intención que hay detrás de ese obsequio.



Por esta razón, este 10 de mayo puedes comenzar el festejo a mamá con una frase, ya sea que se la publiques mediante redes sociales, se la redactes en un mensaje de texto o simplemente se la escribas en una nota para que pueda leerla cuando despierte.



Si estás buscando la frase ideal para dedicarle a mamá, en Tech Bit te dejamos algunas que son muy inspiradoras y que sin duda amará, e incluso probablemente se le salgan algunas lágrimas de felicidad.



Frases para dedicarle a mamá



A continuación, te damos diez frases que pueden gustarle a mamá, solo elige aquella que más se adecue a tus sentimientos y que consideres que le guste en cuanto la lea:



-El único amor en el que creo es el amor de una madre por sus hijos (Karl Lagerfeld)



-Tus brazos siempre estuvieron abiertos cuando necesitaba un abrazo. Tu corazón entendía cuando necesitaba un amigo. Tus dulces ojos eran severos cuando necesitaba una lección. Tu fuerza y amor me han guiado y me han dado alas. (María Bleain)



-Los brazos de una madre son más reconfortantes que los de cualquier otra persona. (Princesa Diana)



-Hay muchas cosas bellas en la vida. Muchas rosas, estrellas, puesta de sol, arcoíris, hermanos, hermanas, tíos y tías. Pero solo hay una madre en el mundo. (Kate Douglas Wiggin)



-El amor de una madre es como la paz. No necesita ser adquirido, no necesita ser merecido. (Eric Fromm)



-El amor de una madre es algo que mantenemos profundamente atrapado en nuestro corazón, siempre sabiendo que estará ahí para consolarnos. (Harmony Ferrario)



-Mi madre fue mi mejor maestra, una maestra de la compasión, amor y valentía. Su amor es dulce como una flor, mi madre es esa dulce flor de amor. (Stevie Wonder)



-Madre no hay más que una, no la ames en pasado o futuro, ámala en presente. (Pedro Pantoja Santiago)



-No hay mejor apoyo que una madre. Ésta siempre confiará en ti y te animará a perseguir tus pasiones. (Mandy Moree)



-Tu madre quiere que persigas los sueños que no pudo alcanzar al haberlos abandonado por ti. (Linda Poindexter)

Ahora, aprovecha esta gran celebración para pasar un increíble momento con mamá, consiéntela y dile cuánto la amas.

