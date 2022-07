Viral: prepara pedido de 17 pizzas y resulta ser una broma

Tener un negocio no es una tarea fácil. Debes poner todo tu esfuerzo para brindar un servicio satisfactorio y que tus clientes se vayan contentos con lo que les hayas ofrecido. Sin embargo, no todo es color de rosa, a veces puedes llegar a vivir malas experiencias que te hacen querer tirar la toalla.



Algo así le sucedió a Tamara, una cocinera que recibió un gran pedido de pizzas y empanadas en su negocio pero no esperaba que todo fuera una broma. El caso se ha viralizado en la plataforma de videos cortos.



Cocina un gran pedido sin saber que era una broma



En un clip compartido a través de la cuenta de @lucianaortizluna, que pertenece a una doctora y tiktoker, donde se compartió el caso de una mujer emprendedora.



Tamara, una cocinera que reside en Neuquén, Argentina, vivió una mala experiencia en Estami Pizza, el negocio que decidió emprender durante la pandemia.



De acuerdo con las declaraciones de Tamara, la mujer preparó 17 pizzas y 4 docenas de empanadas para cumplir con un pedido que había llegado a su negocio, sin embargo, no esperaba que todo fuera parte de una broma.





En un principio, la doctora Luciana presenta a la mujer; “Les voy a presentar a una persona de esas que el mundo merece conocer y que hoy pasó un momento espantoso pero entre todos la vamos a ayudar”, dio a conocer la especialista de la salud.



Posteriormente se dirige a la cocinera para preguntarle qué fue lo que pasó: ¿Tamara, cuéntanos qué estás haciendo con tu mamá, Claudia, a las 4 de la mañana en este hospital? De repente apareciste con 17 cajas de pizzas”



Entre lágrimas, la mujer relata la mala experiencia que vivió después de haber recibido un pedido grande en Estami Pizza; “Nos hicieron un pedido grande de 17 pizzas y 4 docenas de empanadas y la transacción de Mercado Pago nunca se pudo hacer por un motivo u otro de la otra persona. Llegamos al lugar, que era bastante lejos y nunca nos atendió nadie, y entre llamar y llamar nos dimos cuenta que era un chiste”, explicó Tamara.



Debido a la situación que estaba viviendo, decidió que algo tenía que hacer con todos los productos que había preparado “subí al auto y dije ‘Vamos a hacer algo con esto, no lo vamos a guardar’, así que aquí estamos, trabajando todavía a esta hora”, agregó.





En un segundo clip, Tamara relata que su negocio nació en la pandemia, comenzó vendiendo empanadas y canelones, posteriormente fue vendiendo de pizza en pizza hasta que su negocio se especializó en crear hasta 20 tipos de sabores de este alimento.



Asimismo contó que su mamá ha sido un gran apoyo para su negocio; “mi mamá es mi sostén. Ella toma los pedidos, está todo el día con el teléfono”, resaltó Tamara. Por su parte, la doctora invitó a los usuarios de TikTok a conocer el negocio de pizzas de Tamara y compartió sus datos de contacto para realizar pedidos con ella.



“Ustedes tienen que conocerlas, ustedes tienen que conocer a estas dos personas que emprendiendo no solo se rebuscan para vivir sino que encima crean todo esto”, declaró la doctora Luciana.



El primer clip cuenta con 1.1 millones de vistas, 95 mil “Me Gusta”, 690 comentarios y 611 compartidas. Mientras que el segundo video tiene 55 mil vistas, 5166 “Me Gusta”, 91 comentarios y 45 compartidas.



Caso indigna a usuarios de TikTok



Debido a la desafortunada situación que estaba viviendo la mujer, varios usuarios de la plataforma se mostraron indignados y le mostraron su apoyo a la cocinera por la buena acción que hizo. “Un tropezón no es una caída, vamos guerrera, sos fuerte”, “Qué buen gesto de Tamara y esa clase de bromas no son bromas si le haces daño a alguien más”, “No entiendo cómo puede haber gente así, la actitud que tomaste habla por sí sola. Qué Dios te dé el doble”, “Qué bueno transformar ese mal momento en un acto de amor”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el clip.



Además, otros usuarios se mostraron interesados en comprar sus productos y comentaron que ya la habían seguido en redes sociales y que pronto estarían consumiendo sus pizzas. De igual forma, algunos pidieron su alias de Mercado Pago para donarle dinero después de la pérdida que tuvo al realizar un pedido tan grande.

