Viral: mujer renuncia a su trabajo en un supermercado con megáfono

En algún momento de su vida profesional, todos los empleados y colaboradores han tenido ideas originales para renunciar a su puesto laboral. Esto puede ser debido a diferentes causas: la paga no es suficiente, no están cómodos con la filosofía de la empresa o, simplemente, no se sentían a gusto con sus compañeros, como es el caso de esta mujer que renunció de una sonora manera.

Shana Ragland, una empleada de Walmart en Estados Unidos, decidió grabar el momento de su renuncia y publicar el video en Twitter. Debido a las palabras y denuncias hechas por la mujer, usuarios en redes sociales hicieron lo suyo y el video rápidamente se viralizó.

En el tuit con el video, fechado del 30 de octubre, Ragland pone que finalmente renunció a su “trabajo tóxico” que la hizo “absolutamente miserable durante un año y siete meses”. Seguida de esa declaración, la mujer también dirigió una conocida palabra altisonante a Walmart.

En el video se le puede observar agarrar el megáfono mientras sostiene el teléfono y graba su cara. Inicia su discurso al decir “atención a todos los clientes de Walmart, asociados y gerentes”. Segundos después, hizo fuertes declaraciones sobre cómo es la vida laboral en ese lugar, además de realizar denuncias sobre el trato de Walmart a sus empleados y el de algunos de sus compañeros de trabajo.

La mujer denunció a Henry por ser un “racista y desagradable idiota”, de Giovanna también dijo que es racista. Mencionó que Elias es un horrible gerente. Asimismo, afirmó que la compañía “despide empleados negros sin razón” y trata mal a sus empleados.

Sobre Jimmy de la sección deportiva, Joseph el cajero y Larry de jardinería mencionó que “todos son unos pervertidos” y espera que “no le hablen a sus hijas” de la misma manera que se dirigían a ella.

A la única persona a quien le dedica unas palabras amables es a Ariel por “haberle dado ese trabajo cuando más lo necesitaba”. Pero, inmediatamente, suelta una palabra altisonante en inglés - que inicia con F - a los gerentes, a la compañía, a su posición laboral y a otra persona. Finaliza su discurso con un “yo renuncio” contundente (y malhablado también). El video termina cuando ella azota el megáfono y dice que “está fuera” y que “se pudra este lugar”. Si hubiera tenido un micrófono, también lo hubiera soltado.

En las respuestas al tuit, donde diversos usuarios expresaron palabras de apoyo a la joven, se puede encontrar un TikTok de una internauta que alcanzó a grabar el final del discurso de Shana Ragland.



