Viral: Momentos de pánico en circo, oso ataca a domador

Los espectáculos que presentan en los circos son muy llamativos y cientos de asistentes disfrutan en familia esta experiencia que les permite pasar un momento agradable.



Muchos de los shows presentados en los circos están previamente trabajados y siempre se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar algún problema entre el público o que algún presentador salga lastimado. Sin embargo, a pesar de las precauciones, a veces no todo sale como lo planeaste anteriormente.



Así ocurrió en un circo ruso, cuando un domador fue atacado por un oso mientras se presentaban en una función. El momento fue captado en video y se compartió a través de Twitter en donde se viralizó rápidamente y generó distintas reacciones por parte de los usuarios.

Oso ataca a su domador



A través de un video publicado en la cuenta @javroar se compartió el terrible momento en el que un oso ataca a su domador generando terror entre los asistentes.



En un principio se puede observar que todo va de acuerdo a lo planeado, el gran oso empuja una carretilla hasta llegar a su domador, posteriormente este último camina cerca del oso, sin embargo, cuando este toca su hocico, el oso lo ataca mordiendo su brazo frente a todos los asistentes.



Y aunque en un principio el hombre intenta disimular lo que ocurre, termina siendo impactado contra el suelo. Rápidamente su compañero intenta alejar al oso de una patada, pero el animal no le hace caso y sigue atacando al hombre en el suelo.

Por su parte, los asistentes asustados por la escena que estaban viendo, salen del lugar, algunos cargando a sus hijos pequeños. De acuerdo con medios rusos, el hombre terminó con una mordedura del oso en la cabeza.



Hasta el momento, el clip ya cuenta con 12.4 millones de vistas, 25.6 mil retuits, 244.8 mil likes y 20.8 mil comentarios.



Circus acts gone wrong pic.twitter.com/a14YEERwNX — dn (@javroar) July 21, 2022

Usuarios justifican la acción del oso



Como era de esperarse, el video causa un gran cantidad de comentarios dentro de Twitter, en donde muchos de ellos aseguraron que la acción del oso estaba justificada ya que era un animal en cautiverio y que no deberían permitir el uso de animales en funciones de circo.



“Y van a sacrificar al oso como si hubiera hecho algo malo cuando es un ANIMAL SALVAJE en cautiverio”, “No deberían permitir que ningún animal esté en los circos, es malo para ellos”, “Hermano, cómo no iba morderlo si lo agarró el hocico de una forma brusca”, “Pobre oso, espero que no lo sacrifiquen después de esto”, “Creo que faltaba una acción así para que liberen a los animales en cautiverio”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video.



En el caso de México, con la Ley General de Vida Silvestre se ha prohibido el uso de animales en espectáculos.

