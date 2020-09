En redes sociales se puede encontrar de todo. Desde detalles de la vida de nuestros amigos, las fotos más chic de los famosos, noticias, cadenas y uno que otro raro experimento que, por su resultado, llaman la atención de los usuarios y lo vuelven viral. Es el caso de una mujer que por 24 años guardó una hamburguesa e hizo un video para mostrar cómo se ve actualmente.

En un video que se viralizó a través de TikTok el usuario @aly.sherb hizo una preguna: ¿cómo envejece la comida de McDonald's? Cuestionamiento que resolvió a través de un clip en donde se puede ver a una mujer mayor que saca de su clóset una caja de zapatos etiquetada como "hamburguesa" para luego revelar su contenido.

De acuerdo con las personas que hicieron este contenido, en la caja se habían guardado una hamburguesa y unas papas fritas compradas en Nascar en el año 1996, es decir que habían estado almacenadas por 24 años. El video ha llamado mucho y ha alcanzado más de 12 mil comentarios y 66 mil 700 me gusta.

Lee también: Niña vuela por los aires. El video viral de una exposición de cometas

¿Cuál fue el resultado?

Basta de hacerla de emoción. Lo que está llamando la atención en este video es que, cuando la mujer saca de la bolsa de papel, la hamburguesa y las papas tienen un buen aspecto. Incluso parece que podrían comerse sin mayor problema.

Tal vez ya no tengan una apariencia muy fresca. Las papas se ven bastante secas y de un color más oscuro pero, al menos en lo que se puede apreciar, no muestran signos de descomposición como hongos. “Parece que las papas fritas podrían haberse caído debajo de tu asiento hace un mes más o menos, pero nunca se pudrieron”, dice la mujer mostrando algunas en su mano.

Por otra parte, la hamburguesa llama la atención porque se ve como recién salida de un McDonald’s. "Sobre la hamburguesa en sí, el pan nunca se ha moldeado, la carne nunca se ha podrido, ni siquiera se ha roto, está completamente intacta. Es una hamburguesa de 24 años”, dice la mujer mientras examina el pan y la carne y agrega: "No estoy segura de qué pasaría si te la comieras”.



Lee también: Hombre descubre con Google Maps que su esposa le fue infiel

¿Por qué no se descomponen?

Esta no es la primera vez que una persona experimenta con la comida que ofrece la cadena McDonald's. Hace un tiempo un hombre fanático de estas hamburguesas decidió guardar una en un aparador por 10 años con la intención de comprobar que no se descomponía y, el resultado fue el mismo que vemos en el video de TikTok.

Aunque vale la pena que tomes consciencia sobre lo que compras y comes, antes de que te asustes demasiado te decimos cuál es la postura de McDonald's al respecto. La empresa de comida rápida publicó un comunicado el respecto en donde explica que "en el entorno adecuado, nuestras hamburguesas, como la mayoría de los demás alimentos, podrían descomponerse" y continúan diciendo que la razón por la que muchos alimentos no muestran estos signos de envejecimiento se debe a la falta de humedad: "Sin suficiente humedad, ya sea en los alimentos o en el medio ambiente, es posible que las bacterias y el moho no crezcan y, por lo tanto, es poco probable que se descompongan. Por lo tanto, si los alimentos se secan o se vuelven lo suficientemente secos, es poco probable que desarrollen moho o bacterias o se descompongan".

La marca aseguró que sus hamburguesas se hacen solo con carne de res 100% sin conservantes e, incluso, invitó a las personas a hacer la prueba y almacenar comida hecha en casa en un ambiente sin humedad.