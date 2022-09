Viral: Dua Lipa patea un Dr. Simi durante su concierto en CDMX

El día de ayer se llevó a cabo el concierto de Dua Lipa en el Foro Sol de la Ciudad de México, evento en el que la cantante derrochó sensualidad al ritmo de sus temas más icónicos durante el “Future Nostalgia Tour”, con el que ya se ha presentado en países como Colombia, Canadá, Italia y Estados Unidos.



Si bien se esperaba una lluvia de muñecos del Dr. Simi, algo que se ha vuelto prácticamente una tradición desde el año pasado en el país, ya que de acuerdo a varios reportes en redes sociales de asistentes al evento, la mayoría fueron confiscados por el staff.



"Hoy no habrá Dr. Simi en el concierto de Dua Lipa, los más confiscados del condado", escribió una usuaria en Twitter junto a una imagen en a que se ven los peluches confiscados.



Hoy no habrá Dr. Simi en el concierto de Dua Lipa, los más confiscados del condado#dualipamexico pic.twitter.com/L9Fq9AiU75 — Lisette (@Lishdez9) September 22, 2022

Viral: Dua Lipa patea peluche del Dr. Simi en concierto



Sin embargo, uno de los asistentes logró colar uno de estos peluches al concierto, por lo que una vez iniciado el evento, mientras Dua Lipa cantaba su tema “New Rules”, el peluche del Dr. Simi fue arrojado al escenario.



Justo ese fue uno de los momentos más polémicos de la noche, ya que la famosa pateó al peluche sacándolo del escenario, mientras continuaba con su coreografía.



El video que ya es viral en TikTok, cuenta hasta el momento con más de 47 mil “Me Gusta”, casi mil comentarios, y más de 600 mil reproducciones.



Asimismo, otro video del mismo momento pero desde otra perspectiva en Twitter, cuenta hasta el momento con mil 449 “Me gusta” y más de 50 mil reproducciones.



Dua Lipa crea polémica por patada a peluche de Dr. Simi



Además de que el clip se volviera tendencia, la actitud de la cantante igualmente dividió a sus fans en redes sociales, ya que mientras que algunos señalaron que "no lo hizo en mala onda", otros internautas puntualizaron que no tenía por qué patearlo.



"Eso no se le hace al Dr. Simi"; "Quedaron"; "Qué fea de modos"; "Majadera"; "!Lo hizo!"; señalaron algunos internautas.



“Le perdonamos todo porque habló en español y es perfecta”, escribió el internauta que compartió el video en TikTok.



A esto, se le sumaron cientos de reacciones en donde los internautas coincidieron que con Dua Lipa se haría una excepción y no se le atacaría por no interactuar con el peluche.



“Hablo español mejor que uno, se le perdona”; “Si vi jajajaja pero era porque los bailarines iban a bailar ahí”; “Quizá no supo que era”; “A ella le perdono todo”; “Puede hacer lo que quiera”; “Se le perdona por linda”; fueron algunos de los comentarios en TikTok.



Dua Lipa habla en español



Como se mencionó anteriormente, Dua Lipa no dudó en hablar en español para sus fans en su concierto en la CDMX, dejando a más de uno sorprendido.



“Yo quiero decir muchas cosas, pero mi español no es perfecto, yo los quiero y esta noche voy a intentar para ustedes. Gracias, los quiero muchísimo México, okay vamos a disfrutar del show”, se le escucha decir en algunos videos disponibles en redes sociales.



Uno de esos videos en TikTok cuenta hasta el momento con más de 24 mil “Me Gusta” y más de 161 reproducciones.



