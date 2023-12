El tiempo para pasar en familia no termina con las fiestas decembrinas. El famoso recalentado también es una oportunidad para disfrutar de momentos valiosos con tus seres queridos.

Además de degustar los clásicos platillos de la temporada, puedes aprovechar para hacer toda clase de actividades con tus familiares. Incluido, los videojuegos. No necesitan ser súper gamers para hacerlo.

Hay varios títulos que puedes intentar jugar con ellos. En Tech Bit te recomendamos algunos de ellos.

Videojuegos para disfrutar del recalentado en familia

Mario Kart 8 Deluxe

Plataforma: Nintendo Switch

El videojuego que no debe faltar en ninguna reunión, ya sea de amigos o familia es Mario Kart. Aunque cualquiera de sus entregas anteriores cumple con el propósito, su último lanzamiento Mario Kart 8 Deluxe tiene un extenso y variado catálogo de circuitos y personajes que pondrán a prueba incluso a los más fieles fanáticos de la franquicia.

Tanto expertos como principiantes pueden disfrutar de cada carrera, gracias a su fácil y adaptable dinámica de juego. Eso sin olvidar su multijugador perfecto para la familia.

Just Dance 2023

Plataforma: Nintendo Switch, Xbox Series X|S y PS5

No necesitas ser todo un experto en el baile para disfrutar Just Dance. El popular videojuego hará que toda tu familia saque sus mejores pasos. Con un catálogo diverso de canciones para todo público, seguro habrá una que anime a los más tímidos a jugar.

Si eres fan del Kpop, especialmente de BTS, puedes intentar con la edición de 2023. De igual forma, los últimos lanzamientos del videojuego tienen éxitos que seguramente reconocerán tus invitados, como "As It Was" de Harry Styles y "Therefore I Am" de Billie Ellish, así que hay mucho de dónde elegir.

Overcooked

Plataforma: Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, PC

Un videojuego de cocina podría no ser lo primero que cruce en tu mente después del recalentado. Pero Overcooked va más allá de la fórmula clásica para inyectar dosis de emoción en algo tan sencillo como terminar tus entregas a tiempo.

Con escenarios dinámicos y varios obstáculos, preparar los platillos solicitados por los clientes podría resultar más difícil de lo que parece. La coordinación y trabajo en equipo hará que el tiempo pase muy rápido y que se sientan recompensados al completar cada una de las misiones.

Mario Party Superstars

Plataforma: Nintendo Switch

Super Mario tiene toda clase de títulos para jugar en familia. Mario Party es uno de los más famosos, especialmente por su modalidad de tablero con diversos minijuegos que los mantendrán ocupados durante largo tiempo.

Conseguir estrellas para ganar tampoco será tan fácil, pues el tablero está repleto de trampas y trucos que pueden dar la ventaja a cualquiera. Se trata de un videojuego ideal para pasar el tiempo en familia, pues intenta imitar un clásico juego de mesa.

Everybody 1-2-Switch!

Plataforma: Nintendo Switch

Más allá de comenzar una larga campaña, superar misiones y vencer a fuertes villanos, Nintendo apuesta por minijuegos para hacer más dinámicas y divertidas tus reuniones familiares.

Su experiencia multijugador adaptable a algunos dispositivos móviles hará que todos sean parte del juego.

