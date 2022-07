Video viral: pide matrimonio disfrazado de Spiderman

Las redes sociales no solo son plataformas de entretenimiento o para socializar, también gracias a ellas se pueden compartir momentos especiales, ya sea a través de fotografías o videos. Como ejemplo, un clip en TikTok en donde pudimos ser testigos del momento en donde un joven le pidió matrimonio a su novia disfrazado de Spiderman.



Dicho video ya se ha vuelto viral en TikTok y los usuarios argumentan que se debe principalmente a 2 razones: la primera, el hecho tan especial que significa pedir matrimonio y la segunda, la manera tan original de hacerlo, utilizando como temática a uno de los superhéroes más populares y queridos: Spiderman.

Novio pide matrimonio con él y sus amigos disfrazados de Spiderman

Recordemos que fue hace no mucho tiempo que la película de Spider-Man: No Way Home le regaló a los fanáticos del superhéroe arácnido una de las escenas más icónicas de la pantalla grande, al mostrar las 3 versiones de Spiderman más famosas a lo largo de los años, abriendo las puertas directamente al fenómeno llamado multiverso.



Pues ahora, meses después de aquel estreno, el multiverso llegó hasta la Ciudad de México, lugar en donde se llevó a cabo la propuesta de matrimonio, la cual contó con más de 10 versiones diferentes de Spiderman todos reunidos con un solo objetivo: que la novia dijera que sí.



Imagen: @TikTok: @lisset_rt



El video se titula “Le pide matrimonio de manera especial” seguido de los emojis de araña, corazón rojo y telaraña, lo cual ya comienza a ser un gran indicio que la temática va dirigida a este superhéroe. Mientras que, en la descripción confirma por completo lo que está a punto de pasar al escribir “Pedida de matrimonio al estilo Spiderman”.

Pedida de matrimonio disfrazado de Spiderman se vuelve viral en TikTok

Este pequeño TikTok de solo 1 minuto 10 segundos muestra como, en el centro de la Ciudad de México, en una zona de la Alameda, a un costado de Bellas Artes, un grupo de personas disfrazadas de diferentes versiones de Spierman se están preparando para algo especial.

De fondo, se escucha una voz diciéndoles que se coloquen de manera natural (haciendo referencia a sus poses), seguido de la frase “ya todos saben qué hacer”.



Por otro lado, a uno cuantos pasos de todos los Spiderman, la novia estaba siendo entrevistada por un Spiderman más, el cual caminaba y la dirigía hacia el lugar donde sucedería el evento final, todo esto grabado por una cámara especial, además de todos aquellas personas que también capturaron lo sucedido con sus celulares.



Al llegar justo frente de donde estaban todos los Spiderman, uno de ellos comenzó la cuenta regresiva, 3, 2, 1… y al bajar una manta roja que sostenían estos superhéroes, salió caminando el que sería el Spiderman más importante del día, el novio.



Imagen: @TikTok: @lisset_rt



Él llevaba en sus manos una ramo de girasoles, y detrás suyo, 2 Spiderman más extendieron un cartel con la frase “Quieres casarte conmigo”. Los gritos y aplausos de las personas presentes no se hicieron esperar, todo esto mientras el novio caminaba directo a donde se encontraba parada su novia.



Fue justo frente a ella que el Spiderman dejó a descubierto su identidad, pues se quitó la máscara, se arrodilló y le mostró el anillo de compromiso, a lo cual la novia respondió que “Sí”, abrazándose mutuamente mientras el resto de Spiderman y las personas presentes celebraban el momento con una porra, aplausos y gritos.



El video fue publicado desde la cuenta de TikTok de @lisset_rt y actualmente cuenta con 1.4 millones de visualizaciones, así como casi 230 mil likes y más de 2 mil comentarios.

