Una vez más en el año, X inició la mañana con problemas. A través de la plataforma, DownDetector se dio a conocer que la red social de Elon Musk estaba presentando diferentes problemas que van desde fallas en el inicio de sesión hasta problemas con la carga del feed.

De acuerdo con los primeros informes, 51% de usuarios estaba teniendo problemas con la app, 24% tenía problemas con la conexión al servidor y 15% con el feed. El pico más alto de reportes sucedió a las 7:59 de la mañana con 1,464 informes.

Hasta el momento de la redacción de esta nota no se ha dado a conocer cuáles son las razones por las que se cayó la plataforma.

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Usuarios reportan caída de X: estas fallas presenta la plataforma. Imagen: captura de pantalla

Actualización 8:27

Poco a poco la red social se ha ido recuperando. El número de informes en DownDetector ha disminuido considerablemente, además que los usuarios han reportado que ya pueden acceder a la plataforma sin problemas.

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