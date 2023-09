Después de la pandemia, el comercio digital tuvo un gran impulso, esto después de que el único canal por el que los usuarios adquirían sus productos era en línea. Dicha tendencia marcó un antes y un después en las formas de comprar, y ahora el ecosistema digital sigue creciendo de manera exponencial.

De acuerdo con Camilo Gaviria, General Manager de VTEX North LATAM , el comercio digital puede entenderse como “el pilar entre tecnología, arquitectura, el negocio y el consumidor final, lo que debe ocurrir para que los empresarios puedan vender sus productos y servicios en el mundo virtual, el mundo digital, páginas web, aplicaciones móviles, redes sociales, etcétera”.

Imagen: Pexels

Ante ello, las empresas deben acercarse con solucionadores que puedan conectar las oportunidades de negocio y tecnología con los empresarios para que estos puedan comenzar a ofrecer sus productos y servicios en el mundo digital, tal como lo hace VTEX.

“El comercio electrónico no solo está para seguir acelerando, sino que debe rendir valores al consumidor final, que cada vez es más exigente, cada vez pide más soluciones a tiempo que le permitan tener una experiencia mejor con la marca que compran”, puntualizó Camilo Gaviria

Principales retos para el comercio digital

El comercio digital sigue creciendo, cifras de Statista revelan que en Latinoamérica aproximadamente existen 300 millones de compradores digitales y se preveé que para 2025 esta cifra crezca 20%.

Debido a este crecimiento, cada vez son más los retos que enfrentan las empresas y los cuales deben superar para triunfar en el mundo digital. Camilo Gaviria enumeró tres principales retos que enfrentan las empresas.

El primero es el de la omnicanalidad, el cual es fundamental ya que “si tu no tienes omnicanalidad (...) toda tu estructura de negocio no va a poder tener una buena experiencia”, enfatizó Gaviria y agregó “ese reto es fácil de responder ya que los negocios y empresarios toman la decisión de montar los canales digitales pero ahora tienen que profesionalizarlos. No queda solo con tener un canal, sino que tener un canal que de verdad funcione de manera omnicanal para brindar esas experiencias a los consumidores que son cada vez más exigentes”.

Imagen: Pexels

Un segundo reto que señaló el General Manager de VTEX es “cómo aprovechar en este momento lo que nosotros llamamos en VTEX el comercio colaborativo. El comercio colaborativo básicamente es, cómo hacer para potenciar las estrategias de marketplace”.

A partir de ello, el experto explicó para Tech Bit que existen grandes empresas mexicanas que pueden convertirse en grandes marketplaces referentes del mercado mexicano y pequeñas empresas pueden tomarlos como ejemplo y colaborar con ellos para potenciar sus ventas “con un esfuerzo importante pero mucho menor que simplemente abriendo una tienda nueva que nadie conoce”

Finalmente, Gavirio enumeró un tercer gran reto, el cual es aprovechar los nuevos medios de pago como el fintech, una industria naciente que le brinda a las empresas los servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y sobre todo confiable.

Además de estos retos, Camilo Gaviria dio a conocer algunas de las tendencias que las empresas deben adoptar para triunfar en el mundo digital. Entre las que mencionó se encuentran el pick and pack, livestream commerce y la Inteligencia Artificial.

Dichas tendencias serán presentadas próximamente en el evento más grande para la compañía: el VTEX Connect Latam, el cual reunirá a expertos del área del comercio digital para platicar más sobre los retos y tendencias del comercio digital.

Imagen: Pexels

¿Cuándo se llevará a cabo el VTEX Connect Latam en CDMX?

El próximo 6 de septiembre se llevará a cabo en Expo Santa Fé el VTEX Connect Latam. Un evento que, por segunda ocasión, se presentará en México y en donde más de 80 empresas líderes del comercio digital se reunirán para compartir sus experiencias a través de talleres, conferencias y plenarias.

Dicho evento estará encabezado por el influencer Luisito Comunica, quien tendrá una charla con Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer (CRO) de VTEX.

Aquí se presentarán diferentes casos de éxito de empresas mexicanas y pequeñas empresas podrán conocer todas las nuevas tendencias del comercio electrónico para poder triunfar en este mundo. Para conocer más información sobre el evento, puedes acceder a vtexconnect.vtex.com.

Imagen: Pexels

¿Por qué elegir México para la segunda edición del VTEX Connect Latam?

En la primera edición de VTEX Connect Latam (llevada a cabo también en la Ciudad de México) recibieron a cinco mil visitantes y esperan que en esta nueva edición se supere el número. De acuerdo con el portavoz de VTEX, para esta nueva edición se busca tener la presencia de más de 10 mil asistentes.

La razón por la que eligieron a México como país clave para realizar este evento, fue porque la aceleración del país en términos de comercio digital es muy atractiva. “México viene creciendo de manera desorbitante, la aceleración que tiene el comercio digital es muy atractiva para todos y sobre todo para quienes viven ahí, para los empresarios que viven el día a día”, resaltó Gaviria.

Además el representante de VTEX citó cifras de un estudio hecho por la AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online) en donde señalaban que el año pasado, México cerró sus ventas en línea en 528 mil millones de pesos mexicanos lo que demostró el crecimiento de alrededor del 23% del año anterior. Dichas cifras para Gaviria significa “la fórmula perfecta para aprovechar estos momentos y acelerar [el comercio digital].

Imagen: Pexels

Por otro lado, también rememoró algunas cifras de la Asociación de Internet MX, la cual señala que 8 de cada 10 mexicanos mayores de edad han comprado en Internet al menos una vez al año, lo cual significa que en México está potenciado el canal de ventas y el poder de los consumidores para comprar en línea.

“Ahí estamos jugando con las dos fuerzas más importantes que tiene la aceleración del mercado: la parte empresarial y de las compras en cuanto al dinero y luego la adopción de una tecnología o un canal que lo está adoptando los consumidores”, puntualizó el General Manager de VTEX.

