Una mujer es detenida tras filmarse comiendo este exótico animal

Está comprobado que en las redes sociales podemos encontrar de todo. Ya nada puede sorprendernos. Incluso cada una de las fotografías y videos que se publican en las diferentes aplicaciones pueden volverse virales al poco tiempo.

Algo así le sucedió a una joven youtuber tailandesa que decidió mostrarse en las redes sociales comiendo un murciélago que pertenece a una especie protegida.

La joven en cuestión es Phonchanok Srisunaklua, y se grabó tomando una sopa cuyo ingrediente principal es un murciélago. El video ya fue borrado de YouTube, pero fueron miles las personas que decidieron denunciar a la joven youtuber en el momento en el que vieron el video.

Foto: Youtuber comiendo murciélago. Fuente: Twitter @showmundialshow

Incluso algunos usuarios de las redes le aseguraron que comer murciélago era un peligro y que con esa acción podría causar otra pandemia. El video de YouTube se volvió tan viral que las autoridades decidieron detenerla por "violar la Ley de Preservación y Protección y Vida Silvestre", ya que los murciélagos se consideran especies protegidas y, en concreto, usó la especie de "murciélago amarillo asiático menor".

Sin embargo la joven youtuber fue puesta en libertad al poco tiempo, eliminó la publicación y envió un mensaje a sus seguidores: "Lamento haberlos hecho sentir mal por lo que he hecho. No sé si me perdonarán por lo que he hecho. Lo siento mucho. Me equivoqué".



Foto: Murciélago. Fuente: Pexels

Pero esta situación no termina aquí, ya que Phonchanok Srisunaklua puede enfrentar 5 años de cárcel y pagar una multa de 13 mil euros. Además a esto hay que sumarle que los murciélagos poseen muchos patógenos en el cuerpo y esto puede traer consecuencias negativas en la salud de la joven youtuber. Sin dudas esta situación le permitió darse cuenta que los likes o las visualizaciones en las redes sociales pueden salirle caro.