Un ladrón fue traicionado por su ego y lo detuvieron gracias a Facebook

Las redes sociales se han vuelto la plataforma perfecta para compartir y viralizar historias que suceden en cualquier rincón del mundo.

Recientemente un hombre llamado Christopher Spaulding fue detenido tras quejarse en Facebook de que no estaba en la lista de los delincuentes más buscados de Georgia, Estados Unidos. Lo peor es que esto no fue una broma, sino que Spaulding es verdaderamente un delincuente.

Todo sucedió cuando Spaulding estaba navegando en Facebook y encontró la lista “Los más Buscados” del condado de Rockdale, en Georgia. El hombre se sorprendió al no encontrar su nombre en la lista. Utilizando su cuenta personal comentó: “¿Y yo qué?”.

Foto: Faceboook. Fuente: Pexels

Rápidamente la policía de Rockdale respondió: “Tienes razón, tienes dos órdenes de arresto, estamos en camino”. Spaulding pensó que se trataba de una broma, pero los oficiales llegaron hasta su domicilio y lo detuvieron.

Más tarde, la policía compartió una captura de pantalla de la conversación junto con una foto policial de la foto del arresto de Spaulding con el texto: "¡Te agradecemos tu ayuda en tu captura!". Sin dudas este hecho quedará para siempre en la memoria de Christopher Spaulding, quien incluso asegura que nunca más volverá a utilizar las redes sociales para comentar alguna publicación sin antes pensar en las consecuencias de sus actos.



Foto: Christopher Spaulding. Fuente: Twitter @showmundialshow

Christopher Spaulding tenía dos órdenes de arresto pendientes por romper la libertad condicional, e incluso la policía le aseguró que el no figurar dentro de la lista “Los más buscados” no quiere decir que sus delitos no contaran o que hubieran quedado impunes.

Quienes aparecen en la lista “Los más buscados” son aquellas personas que han cometido hechos de violación, asesinatos o agresión con agravantes. Aquellos hechos como robo, hurto o denuncias por ruidos molestos e incluso infracciones no se tienen en cuenta para realizar esta lista.