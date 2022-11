Twitter ¿se prepara para los despidos?

Desde el momento en que Elon Musk cerró su adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares y despidió a cuatro de sus principales ejecutivos, los empleados de la empresa han esperado un mensaje de sus nuevos líderes para explicar lo que podría suceder a continuación. ¿Qué está cambiando y qué permanece igual? ¿Quién será despedido y cuándo?



Sin evidencia de despidos



Sin embargo, hasta el momento no se ha enviado ningún mensaje de este tipo a los aproximadamente 7 mil 500 empleados de la empresa. Y dado que, según los informes, Musk tiene la intención de hacer recortes antes de este martes, cuando muchos empleados recibirán nuevas subvenciones de acciones, parece que tales decisiones se concretarán.

Leer también: Usuarios de Twitter no quieren pagar por verificación de perfil



El proceso ha sido desorientador, según una serie de conversaciones que el medio especializado The Verge ha tenido con algunos empleados. En ausencia de comunicaciones oficiales, los trabajadores han estado buscando pistas en Slack y reuniéndose en Discords privados para compartir los últimos rumores.



Un empleado compartió una nota que había recibido de Leslie Berland, directora de marketing de Twitter. “Es muy desestabilizador, lo sé, y el torbellino de la prensa está empeorando todo”, escribió Berland.



“La planificación se está llevando a cabo y avanza lo más rápido posible, pero no está completa. Dos cosas que quería asegurarme de que todos vieron es que Elon ha desacreditado que alguna vez estuvo planeando un despido del 75% y declaró que es falso que él está o estaba tratando de apresurar un despido antes del 1 de noviembre. Ninguna de esas cosas es cierta”.



Trabajadores divididos



The Washington Post informó que los despidos afectarían aproximadamente a una cuarta parte del personal, lo que afectaría en gran medida a los equipos, incluidos los de ventas, productos, ingeniería, legal y confianza y seguridad.



La agitación ha dividido a la compañía en aproximadamente dos campos: los que esperan nerviosos para ver si todavía tienen un trabajo después de esos recortes y los que están trabajando frenéticamente para lanzar nuevas funciones bajo la amenaza de ser despedidos si no lo hacen.



Una cosa que puso nerviosa a la gente fue la instrucción del viernes por la tarde de que los ingenieros imprimieran los últimos 30 a 60 días de código que habían escrito.



Fue parte de un conjunto de medidas que Musk y su equipo han emprendido en un esfuerzo por identificar a los empleados de Twitter con el desempeño más alto y más bajo como precursores de los despidos.



Musk ha traído a más de 50 empleados de Tesla a Twitter para ayudar con la transición, informó CNBC. Un empleado con el que habló el medio especializado The Verge, dijo que había recibido una llamada de un ingeniero de Tesla a altas horas de la noche que preguntó sobre su equipo y qué ingenieros de la empresa son los más respetados.



La frustración por la falta de información se ha extendido a los canales de Slack de la empresa. Un empleado escribió:



“Ya que ningún tipo de liderazgo parece dispuesto o interesado en llenar el vacío: si se siente deprimido y consternado en este momento, solo quiero que sepa que no está solo. Quiero reconocer particularmente a nuestros colegas con visas y otros con necesidades y relaciones laborales precarias, deseándoles a todos un viaje rápido y sin problemas hacia la estabilidad y seguridad laboral, donde sea que aterricemos”.



En otros canales de Slack, los empleados comparten información de contacto en caso de que pierdan repentinamente el acceso a sus comunicaciones.



“Es absolutamente como los Juegos del Hambre, pero todos en el juego están tratando de ayudarse unos a otros”, dijo un empleado.



Musk tiene a la plantilla trabajando en dos proyectos



Musk ha presionado a los ingenieros para que trabajen en al menos dos proyectos importantes y los completen en días o semanas. Uno son los cambios a Twitter Blue que requerirían que los usuarios paguen para conservar sus credenciales de verificación, posiblemente hasta 20 dólares al mes.



El segundo, que Axios informó por primera vez, es un plan para revivir la aplicación de video de formato corto Vine, ya sea como un producto independiente o como parte de la aplicación central de Twitter.



The Verge informó que, en el caso de cambios a Blue, las características deben enviarse antes del 7 de noviembre o el equipo será despedido.



El proyecto Vine ha generado un entusiasmo moderado hasta ahora. Más de una docena de ingenieros se ofrecieron como voluntarios para formar parte del proyecto después de que Musk le dio el visto bueno.



Se alienta a otros empleados a construir algo, cualquier cosa, y mostrárselo a Musk. En un mensaje de Slack que vimos, un director de ingeniería instó a su equipo a idear nuevos productos y funciones y compartirlos directamente con su nuevo director ejecutivo.



“En el mejor de los casos: recibirás algunos comentarios. Es posible que se le pida que lo envíe lo antes posible”, escribió el director. “En el peor de los casos, se le pedirá que se detenga y trabaje en otra cosa. Incluso en este caso, al menos trabajaste en algo que amas”.

Leer también: Ámalo u ódialo, Twitter reacciona a la adquisición de Elon Musk



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters