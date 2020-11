Twitter está trabajando en un botón de “No me gusta”

Twitter ha presentado diversas actualizaciones en los últimos meses. La más reciente es Fleets, su versión de historias que algunos celebraron mientras otros cuestionaron su valor y utilidad. Pues ahora se ha dado a conocer que esta plataforma podría estar trabajando en un botón para expresar “No me gusta”, algo que durante mucho tiempo se le pidió a Facebook antes de que implementara sus diferentes reacciones.

De acuerdo con el medio The Next Web, en respuesta a un tweet del experto en seguridad Jackie Singh, el líder de producto de Twitter, Kayvon Beykpour, reveló que la compañía está "explorando" la posibilidad de agregar un botón de “no me gusta” a su plataforma. Sin embargo, también aclaró que no es una de sus prioridades más urgentes.

Instead of feature development how about you focus on the following REAL PROBLEMS instead: > Removing all coordinated inauthentic behavior > Improving user experience regarding harassment and reporting > Add dislike button or downvote capability > Disinformation harming users https://t.co/NW7iynPaf4 — jackie ON VACATION (@find_evil) November 17, 2020

Y es que actualmente Twitter está concentrando sus esfuerzos en reducir la propagación de comportamientos no auténticos, mejorar la seguridad de sus usuarios con más herramientas para frenar y denunciar el acoso, y tomar medidas enérgicas contra la información errónea que podría tener efectos dañinos para los internautas.

Hay que señalar que Twitter ha dedicado una cantidad considerable de tiempo a luchar contra el acoso y la difusión de información errónea en su plataforma. De hecho, ha introducido una serie de funciones destinadas a resolver esos dos problemas a lo largo de los años.

Es así que, recientemente, la compañía compartió que había etiquetado más de 300 mil tweets por contener información errónea sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, algunos de los cuales fueron publicados por nada menos que el presidente Donald Trump.

Volviendo al tema del botón “no me gusta”, hay que recordar que Twitter ha experimentado previamente con la idea de esta opción en su plataforma, aunque no de la misma manera que funciona su función de “corazón” para dar "me gusta". Lo que en su momento propuso la red de microblogging era que algunos de sus usuarios le informaran directamente cuando no estaban de acuerdo con algún tweet, es decir que otros usuarios no podían saber que cierto contenido estaba siendo calificado.

No está claro si Twitter está explorando alternativas más allá de esto, solo el tiempo lo dirá, así como también si algún día contaremos con la opción de editar los tweets, función que desde hace años los usuarios han pedido.

Fleets, las historias en Twitter

Mientras esperamos para saber si el botón de “no me gusta” se habilita, una función que ya puedes utilizar en Twitter es Fleets una nueva opción para compartir contenido que solo está disponible por 24 horas.

En el lanzamiento de este formato la plataforma señaló: “Algunos de ustedes nos han dicho que twittear es incómodo porque se siente tan público, tan permanente, y como si hubiera mucha presión para acumular Retweets y Me gusta. Es por eso que, desafortunadamente, ¡tantos Tweets se quedan como borradores!”.

Es por ello que Fleets es una función, ya disponible, para que todos puedan unirse fácilmente a la conversación de una manera nueva al permitir compartir pensamientos momentáneos que solo duran 24 horas. Puedes enviar Fleets con texto, reacciones a tweets, fotos o videos y personalizarlos con varias opciones de fondo y texto.

Para compartir un tweet en un Fleet, toca el ícono "Compartir" en la parte inferior del Tweet y luego presiona "Compartir en Fleet". Luego, agrega lo que piensas al respecto con algún texto o emojis.

Tus seguidores pueden ver tus Fleets en la parte superior de la Cronología de Inicio y, cualquiera que pueda ver tu perfil completo, también podrá ver tus Fleets allí. Asimismo, si tus Mensajes Directos están abiertos, cualquiera puede responder a tus Fleets.

Y, si tu quieres responder a un Fleet, presiona para enviar un Mensaje Directo o un emoji al autor y continúa la conversación a través de tus Mensajes Directos.