Twitter eliminará mensajes sobre coronavirus que puedan causar pánico

El coronavirus Covid-19 tiene en alerta a las autoridades de todo el mundo y a millones de personas buscando información al respecto y, como las redes sociales son parte de las fuentes de consulta, Twitter ha actualizado sus políticas para pedir a los usuarios que eliminen los mensajes que hacen afirmaciones no verificadas que incitan a las personas a la acción y causan pánico.

Ya se ha comprobado como a través de las redes sociales se pueden propagar rumores y noticias falsas que pueden alterar el orden social. Por ejemplo, en Reino Unido creció una campaña en la que se acusaba a las antenas celulares 5G de propagar el Covid-19, lo que llevó a un grupo de personas a bandalizarlas.

De hecho, puede ser por el caso anterior que Twitter menciona específicamente que los tweets que incitan a la gente a dañar la infraestructura 5G están incluidos en las nuevas políticas y buscará eliminarlos.

We have broadened our guidance on unverified claims that incite people to engage in harmful activity, could lead to the destruction or damage of critical 5G infrastructure, or could lead to widespread panic, social unrest, or large-scale disorder.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 22, 2020