TweetDeck podría ser una función exclusiva de Twitter Blue

En 2011, la red social Twitter adquirió la plataforma TweetDeck, una de las apps de terceros más populares debido a que permite analizar o administrar varias cuentas con facilidad.



Desde el momento de la adquisición, los usuarios de Twitter han disfrutado de la herramienta digital de forma totalmente gratuita.



Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto, debido a que un reciente reporte indicó que TweetDeck podría pasar a ser exclusivo de Twitter Blue.

De acuerdo con TitterTakeover, usuario de Twitter, utilizó ingeniería inversa para rastrear el nuevo funcionamiento del servicio, descubriendo una función que anticipa a Tweetdeck como parte de los beneficios que obtienen las personas que pagarían por la suscripción mensual, conocida como Twitter Blue.



"Bienvenido a TweetDeck, una característica de Twitter Blue", es la frase que puede leerse en las líneas de código a las que tuvo acceso el usuario.

