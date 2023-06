Spotify está probando una nueva función para que los usuarios no se queden sin escuchar sus canciones favoritas incluso aunque no tengan conexión a Internet, se trata de "Tu mezcla sin conexión".

Daniel Ek, CEO de Spotify fue el encargado de darnos la noticia a través de un tweet, en el que agregó una captura de pantalla de cómo luciría esta nueva función acompañada de un texto que dice "Hemos estado probando una nueva función llamada "Tu mezcla sin conexión", una lista diseñada para esos momentos en los que es posible que no estés en línea. ¿Qué opinas?".

Si quieres conocer más sobre la nueva herramienta de Spotify, en Tech Bit te contamos.

Imagen: Especial

Leer también: ¿Qué es el Spotify Pie y cómo utilizar la herramienta?

Música en todo lugar, en todo momento

"Tu mezcla sin conexión" le permitirá a los usuarios poder escuchar sus canciones favoritas en cualquier lugar y momento que lo deseen. Y probablemente te estés preguntando ¿Cuál es la novedad de esta función si antes ya podía descargar música para escuchar sin conexión? Bueno, pues que ahora te evitarás el molesto proceso de elegir qué canciones descargar.

La bondad de la nueva herramienta de Spotify es que esta te creará una lista de reproducción de forma automática, en la que se añadirá "una mezcla de tus canciones reproducidas recientemente para cuando el ambiente sea alto, pero tu conexión sea baja", según informó el CEO de Spotify.

Es decir, todas aquellas canciones que hayas reproducido de forma continúa en los últimos días se guardarán en una lista de reproducción, la cual estará disponible sin conexión. Por lo que si viajas en avión o en carretera ya no tendrás que preocuparte por no haber descargado música, pues ahora no te faltará contenido para reproducir.

En la captura de pantalla compartida por el CEO de Spotify, se ve que la lista de reproducción puede durar tres horas y media, sin embargo, no brindo más detalles sobre esta función ni cuando llegará a los usuarios. A pesar de ello, estamos seguros de que podría ser muy pronto después del primer vistazo que nos dio Ek.

Mientras tanto, puedes seguir descargando música en Spotify para que no te quedes ni un minuto sin escuchar tus canciones favoritas. Aquí te enseñamos cómo.

¿Cómo descargar música de Spotify?

Si quieres descargar música de Spotify aquí te enseñamos a cómo hacerlo. Lo primero que debes saber es que no puedes descargar canciones de forma individual, para ello deberás crear una lista de reproducción con las canciones que quieres descargar.

Para crear una lista de reproducción en Spotify deberás ingresar a la app y dirigirte al apartado de Tu biblioteca. En la parte superior derecha encontrarás un signo de más (+), da clic ahí y elige la opción de Playlist. Tendrás que elegir un nombre para tu playlist o puedes ocupar el que te da la aplicación de forma automática. Posteriormente da clic en Crear.

Una vez que creaste tu lista de reproducción puedes ir añadiendo canciones. Cuando hayas añadido las melodías que deseas descargar, en la parte inferior del nombre de la playlist aparecerá un icono de una flecha que apunta hacia abajo encerrada en un circulo. Da clic ahí y de forma automática se descargarán todas las canciones de la lista de reproducción.

Y listo, con ello ya podrás disfrutar de todas tus canciones favoritas incluso sin conexión.

Imagen: Pexels

Leer también: Trucos para sacarle todo el provecho a Spotify

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters