Tiktoker se arrepiente de rellenarse los labios y el resultado es aún peor

Las cirugías y los retoques estéticos están a la orden del día en el mundo de las influencers. A través de las redes sociales, muchas personas han mostrado su “antes y después” de modificaciones corporales, entre las que se encuentran el agrandamiento de los labios.

“Esta no soy yo” dice Ellie Scales en un video subido en la plataforma de TikTok, donde muestra cómo se han modificado sus labios luego de un retoque estético para reducir su tamaño. Lo que sucedió es que anteriormente, la usuaria de redes sociales había decidido agrandarlos.



El caso de Ellie no es el primero, es solo uno de los muchos que existen en el mundo, de personas que quieren cambiar totalmente o modificar parcialmente alguna parte de su cuerpo. En este caso, la tiktoker sentía que sus labios eran muy delgados y quiso resaltarlos hace cinco años.



Lo que sucedió posteriormente es que su boca comenzó a deformarse y por eso tomó la decisión de revertir el proceso. De esta manera acudió a un especialista para que sus labios volvieran a ser naturales, como los tenía antes de la intervención estética. Pero el resultado no fue lo que esperaba.



A través de su cuenta de Instagram y de su perfil en TikTok, Scales reveló cómo fue el procedimiento para agrandarlos y luego compartió cómo quedaron cuando decidió volverlos a su tamaño natural. En el video se puede notar que ella está muy disconforme con los resultados e incluso no reconoce su sonrisa. La joven mencionó que su autoestima cayó porque fue un cambio drástico en su rostro. “Simplemente no soy yo. Esta no soy yo”, fue aparte de lo que dijo. Pero sus seguidores le recordaron lo bella que es a pesar de todo el sufrimiento por el que pasó y por el que odavía transita con su percepción corporal.