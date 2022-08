Tiktoker en polémica por pedir matrimonio a su novia 57 años mayor

Muchos anhelan el día en que la persona que aman se hinque y les pida matrimonio para tener la boda de sus sueños. Y eso es justo lo que hizo un usuario de la red social TikTok quien le pidió a su novia se casara con él. Nada nuevo ¿no? Pues la razón por la cual su caso está dando la vuelta al mundo es que la mujer es 57 años mayor por lo que el video publicado se volvió viral en la plataforma y causó controversia.

El video comienza con una foto de la pareja dándose un beso mientras el joven se encuentra de rodillas y la mujer, que porta un vestido azul, sostiene varios globos de color rojo en forma de corazón. Lo que sigue son fotos de ellos juntos, donde se observa, además de una serie de bolsas de regalo Versace, el detalle del lujoso anillo de compromiso. El video culmina con una foto de ambos abrazados frente a un espejo.

El clip ha generado una serie de reacciones entre los usuarios de la red social, debido a que es muy poco común ver una pareja conformada por una persona tan joven y una de la tercera edad. Es por ello que la publicación, que en la descripción dice: “nuestra promesa”, se hizo viral y actualmente cuenta con 7 millones de likes, 186 mil comentarios y 292.5 mil compartidas.

Entre los comentarios más populares, y que se encuentran en distintos idiomas, se puede leer: “El dinero no tiene edad”; “El verdadero: no me va a tragar la pobreza, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien”; “De cuántos millones estamos hablando”; “El amor de mi vida aún no nació”; “La visa lo puede todo”; entre otros pues los usuarios se tomaron con humor el compromiso de la pareja.

La edad es solo un número para esta pareja

Giuseppe D’Anna es un tiktoker italiano nacido en 2003 que, a pesar de los comentarios en redes sociales sobre su amor por su novia, como si se está aprovechando de ella o que seguramente solo se trata de una broma, no deja de presumir su relación a través de videos donde se les puede ver juntos disfrutando de momentos en pareja.

En las publicaciones más recientes se puede ver al joven de 19 años y a la mujer de 76 en una alberca. Giuseppe graba a su novia quien se encuentra expresando una serie de palabras en italiano. En otro video de ese mismo día salen a cuadro los enamorados y el joven hace reír a carcajadas a la mujer. Finalmente en otra publicación salen ambos bailando una canción.

La manera en la que Giuseppe D’Anna acostumbra responder a todos los comentarios sobre su relación con la mujer 57 años mayor es publicando una serie de videos en donde se ve a la pareja en distintos eventos como comidas, bingo, conciertos, viajes, reuniones, etc. Así, a pesar de las opiniones divididas sobre si se está aprovechando de ella, o si es una broma, a ambos se les puede ver contentos en los videos, por lo que no podemos más que desearles un feliz matrimonio.

