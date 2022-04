TikTok: Profesor saca el flow y rapea las tareas de sus alumnos

Ahora, que la emergencia sanitaria por Covid-19 parece estar controlada y millones de alumnos y docentes han regresado a clases presenciales, podemos ser testigos una vez más del lado alegre de la escuela. Como ejemplo de ello, un profesor sacó el flow rapeando la tarea de sus estudiantes en un video que ha llamado la atención en TikTok.

¿Quién no deseó alguna vez tener un maestro que propicie un ambiente agradable en el salón? Pues, ese es el caso del docente mexicano Eduardo Bracamontes, quien en TikTok aparece bajo el nombre de usuario @bracartist.

El profesor se encargó de postear un video en donde se le puede ver revisando la tarea de sus alumnos, la cual trataba sobre rimas. Pero no lo hace de una manera tradicional como cualquier otro docente, sino que rapea con mucho flow, por lo que su clip ya se ha hecho viral.

Por supuesto la diversión no es solo obra del maestro ya que fueron sus estudiantes quienes se encargaron de escribir versos muy ocurrentes, como: “Están más cerca mis dientes que tus parientes”; “Mi ama me hace huevos, si digo que saben feos me estira los cabellos”, son tan solo algunos de las rimas que forman el rap.

El video ha resultado tan creativo y divertido para los internautas que, hasta el momento, cuenta con más de 700 mil likes, más de 4.5 millones de reproducciones y más de 5 mil comentarios.

El mismo docente se entretuvo tanto que hasta preguntó a su comunidad de seguidores si deseaban una parte 2 de la tarea sobre rimas. Dado que varios usuarios quedaron fascinados con este contenido, respondieron: “Necesito parte 2”; “Dime qué les pusiste 10 a todos jaja”; “Lo voy a probar con mis alumnos”.

Segunda parte del profesor rapeando la tarea de sus alumnos

Tal fue la popularidad del clip de @bracartist que no dudó en compartir una segunda parte, muy similar a la primera pero con nuevos versos como: “Cada vez que te bañas te hace daño por eso te bañas una vez al año”; “Al Pancho lo van a meter al cerezo porque se robó mi lonche de queso”; “Mi mamá se toma sus medicinas, dos cocas y una aspirina”.

Incluso los alumnos sacaron su lado más creativo, pues se pusieron hasta un alias de raperos, lo que ocasionó que de nueva cuenta el profesor no pudiera evitar las risas.

Este video también alcanzó la cima del éxito, ya que hasta el momento cuenta con casi 1 millón de reproducciones, más de 190 mil likes y más de mil comentarios, entre los cuales podemos encontrar: “Necesito masssss”; “No le pensé bien, debí escoger maestra de primaria, no de preescolar”; “Jaja que curas agarra el profe con estos niños”; “Parte 3 plis”.

Pero, estos no son los únicos videos con los que cuenta el docente en su red social, ya que en su perfil tiene hasta una tercera parte rapeando la tarea de sus alumnos, además de un extenso contenido sobre su vida laboral en la primaria relatando historias con sus estudiantes que les sacan carcajadas a millones de usuarios en TikTok.

