La creación de contenido para redes sociales es una de las herramientas que actualmente las marcas y empresas utilizan para aumentar su número de seguidores y generar una mayor interacción con sus usuarios. Pero si no hay compromiso, originalidad y, sobre todo, ganas de hacerlo, el resultado es desastroso. Ese fue el caso de una compañía peruana que obligó a sus empleados a grabar un video para TikTok y que se ha hecho viral como uno de los peores.

El video fue subido desde la cuenta @frappego, una tienda de frappes ubicada en Perú. En él se puede ver a los trabajadores realizando un baile que en los últimos días se ha vuelto tendencia en la red social.

Trabajadores son obligados a grabar un baile en TikTok

La publicación se titula “Nadie fue obligado a grabar este TikTok”. Sin embargo, en el video aparece una leyenda donde se puede leer lo siguiente: “Cuando el jefe dice que si no participan del TikTok no pagará”.

En la reproducción se puede observar a cuatro trabajadores de FrappeGo ubicados en el interior del establecimiento, vestidos con su uniforme amarillo y portando cubrebocas, todos, uno a lado del otro formando una fila frente a la cámara.

Cuando comienza a sonar la canción de fondo, uno de los integrantes comienza a hacer movimientos del baile, después, el primero se detiene y comienza a bailar su compañero de junto y así sucesivamente.

El video ha sido catalogado a través de los comentarios como un “desastre” pues queda claro que los empleados estaban más que incómodos mientras grababan, por lo que los usuarios de TikTok comenzaron a reclamar que los chicos sí fueron obligados a participar.

Video de TikTok se hace viral

El video fue publicado por la cuenta de @frappego el 21 de marzo y actualmente cuenta con más de 2.6 millones de reproducciones, convirtiéndose en el video más popular de la cuenta que actualmente tiene 14.4 miles de seguidores.

Algunos de los comentarios más populares fueron “llegaremos con ayuda, pestañeen si fueron obligados”; “el único video de estos que me he visto completo, el desgano me atrapó”; “es tan malo que se vuelve bueno”; y “se les ve en sus ojos que fue difícil”.

Otros, se enfocaron en el rol que cumplía cada empleado en el baile, y es que este trend es conocido por la pequeña participación que tiene que hacer cada persona que aparezca en el video según el nombre que se escuche de fondo, dividiendo el baile en cuatro partes: “my name is Chicky”, “my name is Cha Cha”, “my name is Boom Boom” y “my name is Lya Lya”.

Comentarios como “Cha Cha no quería ser despedido”; “no le paguen a Chicky”; o “páguenle doble a Cha Cha”, fueron los que le dieron humor, viéndole el lado divertido a dicho video.

Al final, aunque el video terminó siendo pésimo, la compañía logró su cometido, hacerse viral en la red social, esperaremos a ver si su estrategia le funciona para impulsar sus ventas o, al igual que el clip, todo acaba siendo un desastre.

