Super Mario Bros aparece en el Super Bowl al ritmo del rap

El último adelanto de The Super Mario Bros. Movie no fue para nada un tráiler, sino más bien y de forma muy creativa y llena de nostalgia. La aventura animada de los hermanos Mario quiso sumarse al Super Bowl pero de una forma diferente, a través de los anuncios publicitarios.



Por medio de un comercial en el evento deportivo, los asistentes pudieron ver a Mario y Luigi promocionando sus servicios de fontanería.

Super Mario retro



Así pues, el anuncio tiene una temática completamente retro, comenzando porque en la camioneta en la que viajan los hermanos, tiene rotulado una caricatura clásica de Mario, al tiempo que señalan que para ellos "la fontanería es un juego”, frase que igualmente rememora al programa que tenía acción real y animación, 'The Super Mario Bros. Super Show', emitido a finales de los 80.



Los hermanos aseguran en su spot ser "más rápidos que los demás". El comercial asimismo está acompañado de una versión del tema principal del videojuego al estilo rap, al tiempo que escuchamos el testimonio de una cliente que lee con dificultad su experiencia, al señalar que lo único que no han desatascado sus fontaneros, es su cuenta.





Contrata los servicios de fontanería de Mario



Algo que llama sumamente la atención y que brinda una mejor experiencia como espectador del comercial, es que este termina con un número de teléfono y una página web, smbplumbing.com, en la que Mario y Luigi promocionan sus servicios en Brooklyn y Queens, además de que cuenta con más comentarios de los clientes (al estilo de webs actuales como Amazon) al tiempo que ofrecen puestos de trabajo como secretarios, conductores o encargados de marketing.



Así que, si alguna vez quisiste ser empleado del fontanero más famoso del mundo, ahora es tu oportunidad.



Por si te llamó la curiosidad de qué sucede si marcas al número telefónico (929-55-MARIO (929-556-2746), déjanos decirte que este es real, así que al marcar (si vives en Estados Unidos), te toparás con un mensaje grabado con la voz de Charlie Day como Luigi, indicándote que le envíes un mensaje de texto al mismo número para cualquier servicio de plomería.





Asimismo, Luigi señala que atienden cualquier tipo de problema de cualquier tipo de vivienda, incluidas mansiones (guiño a 'Luigi's Mansion') además de señalar que no tendrás que esperar, porque los hermanos no dicen 'Let's a wait', dicen 'Let's a go!'.



Una vez hecho esto, se te enviará un enlace para registrarte y recibir actualizaciones sobre The Super Mario Bros. Movie.



