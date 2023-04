Según confirmó un portavoz de la compañía al portal especializado TechCrunch, Spotify está cerrando su aplicación de audio en vivo, Spotify Live. La compañía afirmó que seguirá investigando funciones en vivo en su plataforma principal. Music Ally fue el primer medio en reportar esta noticia.

Spotify Live cierra después de período de experimentación

“Después de un período de experimentación y aprendizaje sobre cómo los usuarios de Spotify interactúan con el audio en vivo, tomamos la decisión de cancelar la aplicación Spotify Live”, dijo un portavoz a TechCrunch en un correo electrónico.

La decisión se conoce después de que la banda de rock británica Coldplay decidió no lanzar su nuevo álbum en Spotify

“Creemos que hay un futuro para las interacciones en vivo entre fans y creadores en el ecosistema de Spotify; sin embargo, según nuestros conocimientos, ya no tiene sentido como una aplicación independiente. Hemos visto resultados prometedores en el caso de uso centrado en el artista de 'fiestas de escucha', que continuaremos explorando para facilitar las interacciones en vivo entre artistas y fanáticos”.

Spotify Greenroom

En el mes de abril del año 2022, Spotify fusionó las funciones de audio en vivo de su aplicación complementaria, Spotify Greenroom, con la aplicación principal de transmisión de Spotify y la renombró como "Spotify Live".

Cuando Spotify integró las capacidades de audio en vivo de su aplicación complementaria, Spotify Greenroom, en su plataforma principal en abril de 2022, la compañía anunció que Spotify Live seguiría permitiendo que los creadores interactúen con su audiencia en tiempo real y actuaría como una herramienta de creación para los anfitriones.

Sin embargo, la escucha en vivo en la aplicación principal de Spotify no admitiría las funciones interactivas y, en su lugar, ofrecería a los creadores la oportunidad de llegar a una audiencia más amplia de 406 millones de oyentes globales de Spotify.

En marzo de 2021, Spotify adquirió la startup Betty Labs por 62 millones de dólares, la cual desarrolló la aplicación que posteriormente sería renombrada como Greenroom.

Originalmente conocida como Locker Room, la aplicación se había centrado en la intersección del audio en vivo con el contenido deportivo. Spotify cambió rápidamente el nombre de la aplicación y la presentó como Greenroom en junio de 2021.

Luego, la compañía lanzó programas semanales en vivo con la esperanza de impulsar la adopción de su servicio de audio en vivo por parte de los consumidores.

Sin embargo, Greenroom no logró ganar terreno en un mercado que ya se estaba alejando de la tendencia del audio en vivo.

Spotify finaliza producción de programas de audio en vivo

En diciembre pasado, Spotify parecía estar reduciendo sus ambiciones de audio en vivo, ya que la compañía finalizó la producción de varios de sus programas de audio en vivo, incluidos "Deux Me After Dark", "Doughboys: Snack Pack", "The Movie Buff" y "A Gay en la vida.”

La incursión de Spotify en el mercado de audio en vivo inicialmente parecía una opción natural para la empresa, ya que había estado invirtiendo fuertemente en podcasts y tecnología relacionada en los últimos años.

Aunque los podcasts han sido un éxito para Spotify, la empresa parece haber tenido problemas con el audio en vivo.

Vale la pena señalar que Spotify no es la única compañía que se retira del audio en vivo. El año pasado, Facebook integró su oferta de Live Audio Rooms, que es su clon de Clubhouse, en su experiencia de Facebook Live.

El gigante de las redes sociales también descontinuó su función Soundbites de audio de formato corto y su centro de audio.

