Spaces de Twitter llega a más usuarios. Te decimos cómo funciona

El audio en las redes sociales está de moda. Basta con ver el lanzamiento de nuevas plataformas como Hotline o la integración de plataformas como Spotify en Facebook. Son varias las compañías que están siguiendo esta tendencia, entre ellas Twitter que, desde el año pasado presentó su función Spaces o Espacios y que ahora esté llegando a un mayor número de usuarios.

Las conversaciones de audio en directo en Twitter, hasta ahora, solo estaban disponibles para un grupo limitado de personas pero, tras escuchar la retroalimentación de los usuarios, ahora la plataforma afirma que está lista para llevar la función a más personas con la intención de que encuentren nuevas maneras de comunicarse.

A partir de esta semana todas las cuentas con 600 o más seguidores en Twitter tendrán la posibilidad de crear un Espacio. “Basándonos en lo que hemos aprendido hasta ahora, es probable que estas cuentas tengan una buena experiencia generando conversaciones en directo, debido a su audiencia existente”, señaló la compañía.

Explicó que, antes de ofrecer la posibilidad de crear un Espacio a todos los usuarios, se están enfocando en realizar más pruebas para facilitar el descubrimiento de los Espacios y ayudar a las personas a disfrutar de ellos con una gran audiencia.

“Las personas vienen a Twitter para hablar de lo que está pasando. Siempre has seguido a otros por sus Tweets, pero ahora, Espacios te permite escuchar sus voces y comentar lo que está ocurriendo ahora y sobre lo que es más importante para ti, en directo”, compartió la plataforma en un comunicado.

Ahora los usuarios ya no solo escribir y leer, sino hablar y escuchar a otros pues, la intención de esta nueva función es que los usuarios encuentren una alternativa para tener conversaciones reales y abiertas “con la autenticidad y los matices, la profundidad y el poder que sólo la voz humana puede aportar”.

Si bien, como ya mencionamos, aún no está abierta para todo el mundo, la idea de Spaces es que las personas puedan desde mantener conversaciones pequeñas e íntimas con unos pocos hasta crear grandes debates en tiempo real con miles de oyentes. Eso quiere decir que será posible conectar con tu músico favorito o comentar un partido mientras está sucediendo.

mic on tap in

Twitter Spaces is rolling out to more people! now everyone can tap in to join a Space and more of you can host pic.twitter.com/ReSbKTlDCY

— Twitter (@Twitter) May 3, 2021