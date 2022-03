Sony revelará pronto a su competidor del Xbox Game Pass

De acuerdo con algunos informes, Sony anunciará su respuesta al Xbox Game Pass, un servicio que actualmente se conoce como Spartacus, “tan pronto como esta semana.



Sony le podría hacer frente a Xbox Game Pass



Según lo detallado por informes anteriores, Spartacus podría ser una combinación de los dos servicios de suscripción actuales de Sony, PlayStation Plus y PlayStation Now.



Asimismo, según los reportes señalados, el servicio se lanzará con juegos populares y recientes, pero es posible que no incluya el título God of War: Ragnarok.

¿Qué ofrece Spartacus?



Se espera que el servicio tenga tres niveles diferentes, que ofrecerán diferentes juegos a diferentes precios.



En ese sentido, un nivel podría ser muy similar a la suscripción actual de PlayStation Plus, mientras que los niveles posteriores agregarían juegos de PS4 y PS5 (aunque se espera que estos últimos lleguen "en el futuro"), así como "acceso a demostraciones extendidas y la capacidad para transmitir juegos a través de Internet”.



Informes anteriores también dijeron que el nivel más alto podría incluir una biblioteca de juegos clásicos de sistemas como PS2 y PSP.



PlayStation Plus y PlayStation Now



Actualmente, Sony cuenta con dos servicios de suscripción: PlayStation Plus, que otorga acceso a juegos multijugador, algunos descuentos y algunos juegos gratis al mes, y PlayStation Now, que permite al gamer jugar un catálogo anterior de juegos seleccionados de PS4, PS3 y PS2, ya sea a través de juegos en la nube o una descarga (las opciones disponibles dependen del título específico).



La gran diferencia entre estos servicios y el brindado por Microsoft, es que Game Pass de Xbox, permite a sus usuarios jugar los principales títulos de Xbox y PC el día de su lanzamiento, en su mayoría publicados por Microsoft, junto con un catálogo de títulos de terceros.



Con Spartacus, Sony parece estar buscando brindar a los usuarios de PlayStation un servicio que realmente les entusiasme, aunque los informes hacen que parezca que se apoyará más en el catálogo masivo de PlayStation que en los nuevos éxitos.



De igual forma no hay claridad en cuanto a qué precio tendrá.



También está el problema de la migración: ya que los gamers pueden comprar varios meses o incluso años de una suscripción a PlayStation Plus. Si se reemplaza el servicio, ¿cómo lidiará Sony con el cambio de usuarios que no están haciendo una suscripción de mes a mes?



Parece que Spartacus tendrá un nivel razonablemente equivalente, pero siempre podría haber cambios en el precio que deberán tenerse en cuenta.

