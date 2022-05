Sony prepara series de Horizon Zero Dawn y God of War para Netflix y Prime Video

Sony tenía mucho de qué hablar durante su reunión anual de inversores, incluidos los planes para impulsar la producción del PlayStation 5 y poner la consola en manos de más personas que quieran una.



Una de las noticias más intrigantes llegó durante la sesión de preguntas y respuestas, cuando la compañía confirmó que está adaptando tres de sus propiedades de juegos a programas de televisión.



Horizon y God of War a Netflix y Prime Video



Un programa basado en Horizon Zero Dawn está en camino a Netflix y una serie God of War para Amazon Prime Video. PlayStation Productions también tiene un programa de Gran Turismo en desarrollo, pero no se ha revelado dónde se podrá ver.

Los detalles sobre los tres proyectos son escasos por ahora. Queda por ver quién será elegido como Aloy, Kratos, Atreus y otros personajes y cómo Sony planea hacer un programa de televisión de Gran Turismo.



Convertir algunos de sus juegos más importantes en programas de televisión y películas ha sido un enfoque importante para Sony en los últimos años.



Después de más de una década de intentar hacer una película de Uncharted, Sony Pictures finalmente lanzó el largometraje este año.



La cinta de A Ghost of Tsushima también está en desarrollo. En el frente de la televisión, una serie de Twisted Metal está en marcha, mientras que el rodaje de la primera temporada de la esperada serie de HBO The Last of Us, podría terminar en las próximas semanas.



Netflix y Amazon



Netflix y Amazon también han estado aprovechando el rico pozo de videojuegos en los últimos tiempos.



Netflix tiene programas animados basados en League of Legends, Castlevania Cuphead, mientras que una serie live-action de Resident Evil debutará en julio.



Amazon, por otro lado, tiene un show de Fallout cerca de terminar y si los reportes son correctos, otro de Mass Effect show, está en proceso.

