Sonos Sub Mini: los graves que siempre quisiste para tu sala

Hace unas semanas llegó al país el recientemente anunciado Sub Mini, de la marca de audio premium Sonos. Durante varios días en Tech Bit hemos estado utilizando este subwoofer que agrega efectos sonoros espectaculares a las películas, videojuegos, transmisiones de eventos deportivos y música en general.



Lo primero que notamos es que, aunque su nombre indique lo contrario, el Sub Mini no es tan pequeño. Quizá el nombre surgió de la comparación del Mini con el Sub regular de Sonos, que sí es de tamaño superior. Sin embargo, con relación a modelos de otras marcas, el Sub Mini es de dimensiones promedio.



De esta manera, la capacidad de generación y propagación de sonidos es muy elevada. Por ejemplo, genera graves muy intensos pero nítidos y balanceados al momento de reproducir los sonidos de las escenas de acción de películas. Esto se logra gracias a su diseño de gabinete acústico sellado, sus woofers duales orientados hacia adentro, sus amplificadores digitales de Clase D y al uso de sistemas computacionales de procesamiento de sonidos.

Fácil configuración



Con diseño elegante, disponible en colores blanco o negro, el Mini se configura de manera muy sencilla: tan solo se requiere ingresar a la app de Sonos en el teléfono inteligente y, en la sección “Sistema”, elegir la opción de “Añadir producto”. Luego de seguir unos sencillos pasos, el equipo quedará listo para usarse.



Destaca de este dispositivo que funciona de manera totalmente inalámbrica a través de redes Wi-Fi en la frecuencia de los 5 GHz. Así, se garantiza la transmisión de sonido simultánea (sin retrasos ni distorsiones) entre este y otros productos Sonos (sin embargo, para quienes lo deseen, también pueden conectar con cable este dispositivo a través de ethernet).



Como es sabido, los subwoofers son complementos que enriquecen los sistemas de sonido. En ese sentido, el Sub Mini fue pensado por Sonos como el complemento ideal para las barras de sonido de tamaño mediano Beam y Ray.



En nuestras pruebas de uso, inicialmente vinculamos el mini a una sound bar Beam de segunda generación y notamos una alta calidad en contenidos Dolby Atmos. Calibramos los dispositivos a una habitación a través de la función TruePlay y logramos una mejor sensación acústica en todo el espacio.



Compatible con Sonos Arc



Aunque la empresa de audio californiana pensó al Sub Mini como un complemento de sus barras de sonido Beam y Ray, como mencionamos anteriormente, nada impide que lo utilices con Arc, la barra de sonido tope de gama de esta firma.



Así, a través de la app Sonos nos dimos a la tarea de trasladar al Sub Mini a un grupo previamente configurado con una Arc y dos bocinas Sonos One. Con esto logramos establecer un sistema similar a un “teatro en casa”.



Con lo anterior la experiencia de audio que logramos percibir fue de nivel cinematográfico, con sonido tridimensional y muy envolvente. Por ejemplo, en las películas escuchas claramente cómo el sonido proviene del lado derecho o izquierdo de la pantalla. Asimismo, al presenciar juegos de la NFL, de la Serie Mundial, entre otros, tuvimos la sensación de estar en las gradas del estadio; lo que resulta muy emocionante.



Por otro lado, también buscamos tener una experiencia totalmente auditiva. Entonces, apagamos la televisión y, a través de la app de Sonos, reproducimos música de diversos géneros. Cabe señalar que este sistema es compatible con más de 100 servicios, entre los que están los más populares como Spotify, Apple Music, Amazon Music… y con de códecs de audio sin pérdida y sin comprimir (como FLAC, ALAC, AIFF y WAV), para garantizar un sonido de primerísima calidad.

