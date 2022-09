¿Solo iPhone 14? Apple podría lanzar nuevo Apple Watch

Faltan solo unas horas para el evento de lanzamiento del iPhone 14 de Apple, y se espera que la firma de Cupertino muestre una gama de nuevos dispositivos, no solo un nuevo iPhone.



Asimismo, se tiene considerado que la firma dirigida por Tim Cook podría presentar tres nuevos modelos de Apple Watch e incluso un par renovado de auriculares AirPods Pro.



Apple realizará un pequeño evento presencial en su campus de Apple Park y transmitirá el programa en línea, similar a lo que hizo con WWDC en junio.

Nuevos modelos de Apple Watch: Series 8, SE Y “Pro”



Apple se está preparando para lanzar tres nuevos modelos de Apple Watch: Watch Series 8, un SE renovado y un nuevo modelo "Pro" resistente diseñado para atletas que practican deportes extremos.



Comencemos con la Serie 8. Según el reportero de Bloomberg Mark Gurman, el reloj de próxima generación vendrá equipado con un nuevo chip S8, pero no ofrecerá una mejora de rendimiento notable con respecto a los chips S7 y S6.



Si bien no se espera que Apple incluya una forma de controlar su presión arterial por el momento, puede venir con un sensor de temperatura que detectará si tienes fiebre, así como funciones de seguimiento de fertilidad.



Mientras tanto, se espera que el nuevo Apple Watch SE reemplace al económico Watch Series 3. Es probable que venga con el mismo chip S8, una actualización sobre el chip S5 que usa el modelo 2020 SE.



Aparte de eso, no parece que haya otros grandes cambios en la tienda: se espera que conserve el mismo tamaño de pantalla que el SE actual.



Apple Watch Pro



En cuanto al rumoreado Apple Watch "Pro", Gurman cree que podría venir con una "pantalla de casi 2 pulgadas" más grande que es "más resistente a los golpes".



También puede lucir una caja de "metal fuerte" en lugar de un exterior de goma que se insinuó anteriormente. Un informe de Mac Otakara, con sede en Japón, agrega más color a estos rumores, y señala que el modelo Pro podría tener una pantalla de bordes planos con una caja más grande de 47 mm, un aumento con respecto a los tamaños de 41 mm y 45 mm del Apple Watch Series 7.



Los diseños de carcasas filtrados de 91Mobiles también indican que el modelo tendrá un botón físico en su lado izquierdo. Es posible que el dispositivo ni siquiera encaje en correas de reloj más antiguas debido a su tamaño.



Si bien no esperamos que la primera variación de este reloj venga con conectividad satelital, Gurman señaló que un modelo futuro del reloj Pro podría tener funciones satelitales, algo que, según los informes, la compañía ha discutido internamente.



Incluso sin las funciones de satélite, no es de esperar que este reloj sea barato, ya que Gurman aseguró que podría costar entre los 900 y los 999 dólares.



Próxima generación de Airpods Pro



Los AirPods Pro no han recibido una actualización desde su lanzamiento inicial en 2019. Ahora, casi tres años después, finalmente podemos ver el lanzamiento de los AirPods Pro 2 en el evento Far Out.



En primer lugar, se espera que se vean diferentes. Los nuevos AirPods Pro pueden parecerse a los Beats Fit Pro, posiblemente con un diseño de punta de ala en la oreja.



También podrían centrarse en el seguimiento del estado físico gracias al potencial de los sensores de movimiento mejorados.



Kuo también insinuó la posibilidad de que AirPods Pro admita audio sin pérdidas , lo que permite un sonido de mayor calidad. Esto también convertiría a los AirPods Pro 2 en el primer modelo en usar el códec de audio sin pérdida de Apple (ALAC), incluso los AirPods Max de gama alta no lo admiten.



Si los AirPods Pro 2 terminan siendo compatibles con el códec de audio sin pérdida de Apple, será interesante ver cómo Apple se las arregla para sortear las limitaciones de Bluetooth, que generalmente requiere comprimir la calidad del audio.

