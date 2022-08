Se queda dormido en el cine; lo dejan encerrado

Es común que algunas personas tengan ganas de ver una película en algún cine cercano y no puedan esperar al fin de semana para verla, por lo que deciden ir entre semana después del trabajo o la escuela.



Sin embargo, debido al cansancio por sus actividades, puede que en lugar de apreciar el filme el sueño los venza y se queden dormidos. Justamente esta es la historia de un chico que, tras asistir a una función de cine se quedó dormido en la sala y los trabajadores no lo despertaron por lo que se quedó encerrado en el complejo.

“¿Y los empleados?”: Hombre se queda dormido en el cine y lo dejan encerrado

Los hechos ocurrieron en Querétaro, a un chico que se quedó dormido en el cine y al despertar se percató que estaba encerrado en una plaza. Todo lo filmó y lo subió a TikTok, en dónde rápidamente se volvió viral por su reacción.



Según el video de la cuenta @mikesanchezoficial, cuando despertó, se sentía confundido al ver la sala vacía y comenzó a reírse nerviosamente.



"Bro, me quedé dormido en la sala, ya no hay nadie y me apagaron… ¿Qué onda y los empleados?", señaló el chico en su video de TikTok.



Una vez más despabilado, salió de la sala y comenzó a caminar por la plaza en la que se encuentra el cine por sus instalaciones. No obstante, todos los locales se encontraban cerrados.



"No es cierto, ¿Y ahora? Neta me dejaron encerrado", indicó entre risas nerviosas.



El video raídamente se viralizó en TikTok y hasta el momento cuenta con 3.5 millones de “Me Gusta”, más de 23 mil comentarios, más de 48 mil compartidas y casi 4 millones de reproducciones.





@mikesanchezoficial Les juro que me dio un buen de miedo ♬ sonido original - Mikelss Sanchez





Asimismo, en otro video Mikelss Sanchez señaló que pasó la noche en el cine al no encontrar a nadie que lo pudiera auxiliar.



Este segundo clip, cuenta con 893 mil “Me Gusta”, casi 6 mil comentarios, casi 6 mil compartidas y 4.6 millones de reproducciones.



Tiktokers reaccionan ante video de joven encerrado



Como suele ser costumbre en este tipo de casos, la comunidad de TikTok rápidamente reaccionó ante el video del joven encerrado en el cine, por medio de múltiples comentarios.



“Ya está cerrado. Tu actitud al 1000 es la onda”; “llama a los bomberos”; “ríe para no llorar jsjsjs”; “el wey que cuida el cine viéndolo por las cámaras”; “me encanta que a pesar del miedo no soltó su vaso jajaja”; “seguro esta con otra el: en el cine encerrado”; “Ahí te robas los snickers, y agarras dotación de palomitas acarameladas y todo”; “No sé si reír o estar triste por qué fuiste solo al cine”; se lee entre las reacciones.

