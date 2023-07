Sufrir un apagón mientras estás trabajando en tu PC, es un incidente al que todos estamos expuestos, ya sea porque se dio una falla en el suministro eléctrico o porque se desató una tormenta que afectó las torres de electricidad.

En definitiva, uno de los escenarios más frustrantes es cuando estamos a mitad de “algo” en nuestra computadora y se va la luz, lamentablemente, por lo general, no hay mucho que hacer, salvo esperar y ser pacientes.

Y es que existen situaciones que salen de nuestro control; sin embargo, podemos tomar ciertas previsiones. Por ejemplo, podemos dejar todo listo para que en cuanto corra el primer chispazo de energía, nuestra PC se prenda en automático.

Arranca tu PC justo en donde se quedó

Lo interesante de esta configuración no es solo el hecho de que prenda en automático y ya, sino que también tu PC encienda justo en el punto en donde se había quedado. Para ello, lo ideal es que el sistema de almacenamiento tenga la capacidad para hacer una copia RAM que se recupere rápidamente.

Tener una configuración de este estilo en tu PC te servirá para acelerar el trabajo que estabas ejecutando, digamos que podrías no tener ninguna prisa, pero hay situaciones en donde descargar archivos o traspasar documentos es de suma importancia, y que mejor que restablecer este servicio de forma automática.

El objetivo de esta función es que la próxima vez que se vaya la luz, no tengas que ir corriendo a encender la PC y tengas la seguridad de que tu computadora se va a encender en cuanto la luz eléctrica regrese, y con ello, el proceso que tenías pendiente.

¿Cómo configurar la PC para encender después de un corte de luz?

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la BIOS (sistema básico de entrada / salida, por sus siglas en inglés) o UEFI (interfaz unificada de firmware extensible de tu computadora), para ello, tienes que pulsar una tecla en específico dependiendo del modelo de tu PC, esto lo harás durante el inicio de la computadora.

Te decimos cuáles son las teclas que tendrás que presionar de acuerdo con el modelo de tu computadora:

DELL: F2

SAMSUNG: F2 para sus PC y F10 para sus ultrabooks

SONY: Puede ser F1, F2 o F3. Si tienes un VAIO entonces será la tecla asistencia

TOSHIBA: F1, F12 o la tecla Esc

ACER: SUPR o F2

ASUS: SUPR en las -A-Series, F2 o ESC en el resto

Hewlett-Packard: ESC, F1 F10 o F11 dependiendo del modelo

Si tienes otra marca, puedes probar con F2, F1 o F10. Posterior a esto, aparecerá el menú de BIOS, verás algunos apartados que usualmente se llaman Power, ACPI Configuration y BOOT, en ellos tendrás que buscar un ajuste llamado "Restore on AC/Power Loss" o "Next Boot After AC Power Loss", cambia dependiendo la marca de la PC.

Aquí tendrás dos opciones, si te aparece Restore on AC/Power Loss solo podrás activar o desactivar esta configuración, en caso de que tengas Next Boot after AC Power Loss puedes activar el Normal Boot o Arranque rápido, selecciona la que más te convenga, toma en cuenta que la primera opción es la más completa.

Ahora solo tendrás que pulsar F10 para que la nueva configuración quede guardada en BIOS. Para finalizar este proceso y que el sistema de arranque rápido en cuanto haya suministro eléctrico, solo debes ingresar “CMD” en la barra de búsqueda de tu PC, pulsar sobre “Símbolo del Sistema” y seleccionar “ejecutar cómo administrador”.

En cuanto aparezca la pantalla negra, escribe la siguiente información: bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreshutdownfailures y presiona enter, te aparecerá que has guardado la información correctamente.

