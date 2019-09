Roku presenta su nueva gama de reproductores en México

Roku, Inc. reveló hoy su nueva gama de reproductores de streaming en México que consiste en tres modelos que convierten al televisor en un Smart TV.

Roku lanzó una versión rediseñada del Roku Express ofreciendo streaming HD de manera fácil en un formato nuevo y elegante. El Roku Premiere es un equipo totalmente nuevo que se incorpora a la gama de México que entrega streaming en 4K, con HDR, a un precio sugerido de mil 199 pesos. El Roku Streaming Stick+ continúa como parte del line-up de productos, ofreciendo streaming poderoso, portable y con conexión inalámbrica de largo alcance.



“Nuestro objetivo es entregar una experiencia excepcional de streaming a nuestros usuarios, eso incluye entretenimiento sin límites y maneras intuitivas para encontrarlo”, dijo Alex Dalesio, Director de Ventas para Latinoamérica de Roku. “Nuestra nueva gama de reproductores continúa ofreciendo un dispositivo para cada tipo de consumidor, ya sea que a penas estén comezando a hacer streaming o que busquen características más avanzadas, tenemos el reproductor de streaming adecuado para todos”.

Roku Express

El nuevo Roku Express es un 10% más pequeño que su predecesor, y es un aparato elegante, diseñado para integrarse y quedar escondido cuando está conectado a la TV. Puede alimentarse completamente de la propia televisión en la mayoría de los modelos, lo que permite reducir el desorden.

Las características principales de Roku Express son:

Streaming en HD cómodo y sencillo

Control remoto simple que incluye accesos directos a canales

Cable HDMI de alta velocidad

Aplicación gratuita de Roku para móviles que permite escucha privada.

Roku Premiere

El nuevo Roku Premiere es una de las maneras más sencillas de realizar streaming en HD, 4K Ultra HD o 4K HDR. Incorpora un potente procesador de cuatro núcleos, y tiene un diseño simple.

El nuevo Roku Premiere ofrece:

Cable premium HDMI de alta velocidad, además de un control remoto con botones de acceso a los canales de streaming más populares

Posee un rápido procesador de cuatro núcleos y una conectividad inalámbrica 802.11ac MIMO de doble banda

App de Roku gratuita para teléfonos móviles, que permite utilizar escucha privada y mucho más

Roku Streaming Stick+

El Roku Streaming Stick+ continúa disponible como parte de la gama anterior y ofrece una experiencia de streaming poderosa, portátil y conexión inalámbrica de largo alcance.

Funciones adicionales de Roku Streaming Stick+ incluyen:

Ofrece poder y portabilidad a los consumidores

Un producto genial para los consumidores que quieran un montaje bien limpio en sus telvisores o para aquellos que viajen.

El control remoto puede encender y apagar el televisor, al igual que subir y bajar el volumen

Cuenta con la mejor conectividad gracias a su Receptor Inalámbrico Avanzado que incluye conexión inalámbrica 11ac de doble banda

HBO GO está ya disponible en la plataforma Roku en México. Roku también anunció que, el día de hoy, los usuarios de HBO GO podrán disfrutar de contenido HBO exclusivo en la plataforma de Roku. Los usuarios de Roku ahora tendrán acceso directo a miles de títulos de HBO, incluyendo las ocho temporadas de la serie GAME OF THRONES, así como otras series exitosas como CHERNOBIL y BIG LITTLE LIES.

Todos los dispositivos Roku ofrecen acceso a más de 100.000 películas y programas de TV, incluyendo noticias en vivo, deportes, películas favoritas y series populares de canales gratuitos y pagados.

La nueva gama de dispositivos Roku en México estará disponible a mediados de octubre en todas las principales tiendas minoristas del país, con los siguientes precios sugeridos:

Roku Express: 899 pesos

Roku Premiere: mil 199 pesos

Roku Streaming Stick+: mil 499 pesos