Una de las situaciones que no está dejando la pandemia de Covid-19 es la necesidad de acceder a plataformas digitales, ya sea para estudiar, trabajar o por simple entretenimiento. Aunque el celular es en muchos casos el dispositivo a través de se realizan muchas tareas, no siempre es cómodo debido al tamaño de la pantalla. Y, como no todos pueden darse el lujo de comprar una computadora completa, la Fundación Raspberry Pi presentó un teclado que esconde mucho más de lo que se ve a simple vista.

El modelo Raspberry Pi 400 parece un teclado compacto pero, en realidad esconde una computadora basada en ARM. El usuario simplemente tiene que conectarlo a un televisor o monitor usando uno de sus dos puertos micro HDMI, insertar una tarjeta microSD, conectar un cable de alimentación y ratón y tendrá una computadora básica para las tareas diarias, la codificación o la reproducción de medios.

La intención de la fundación a través de este dispositivo es hacer más accesible una computadora ya sea para personas que necesitan del equipo para poder realizar sus tareas o para ayudar a que los niños comiencen a aprender sobre programación. "Se puede colocar debajo de su árbol de Navidad y, si abre sus regalos a las 9 en punto, a las 10 en ya puede estar sentado frente a su televisor con una computadora", le dijo Eben Upton, el fundador de Raspberry Pi, al medio The Verge.

Aunque las pequeñas computadoras de Raspberry Pi se han convertido en una herramienta popular para que los aficionados realicen tareas como automatizar hogares inteligentes, en realidad están diseñadas como computadoras accesibles para ayudar a los niños a aprender a codificar. “El sueño siempre con Raspberry Pi es atraer a la gente para que compre una PC y luego engañarlos para que se conviertan en programadores de computadoras”, señaló Upton.

En ese sentido la fundación no solo está pensando en los niños que quieren aprender a programar, el Pi 400 también está pensada para convertirse en máquinas de escritorio corporativas, por ejemplo, para agentes de call centers. El principal inconveniente es que es una PC con Linux, lo que representa una barrera para muchos propietarios de Windows y Mac. Aunque el equipo es lo suficientemente potente como para realizar tareas como revisión de correo electrónico y tareas de productividad.

¿Qué ofrece?

La Raspberry Pi 400 es una computadora con una CPU ARM Cortex-A72 de cuatro núcleos a 1.8GHz, que es ligeramente más rápida que el modelo anterior que era de 1.5GHz. También ofrece 4GB de RAM, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 802.11ac. Incluye además un par de puertos micro HDMI que pueden generar una resolución de hasta 4K; dos puertos USB 3.0; y un solo puerto USB 2.0. La energía se proporciona a través de un puerto USB-C, hay una ranura para tarjeta microSD para almacenamiento y hay un encabezado GPIO para conectar una variedad de dispositivos más especializados.

Si bien los componentes internos son similares a los dispositivos Raspberry Pi anteriores, la apariencia externa sí se diferencia de los modelos pasados. De acuerdo a la región, se puede conseguir esta computadora integrada en un teclado de 78 teclas, que tiene un diseño similar al de la mayoría de los equipos portátiles compactos disponibles en el mercado.

El Raspberry Pi 400 salió a la venta en seis diseños de teclado diferentes: Reino Unido, Estados Unidos, alemán, francés, italiano y español, y Upton comentó que pronto habrá variantes adicionales para los mercados noruego, sueco, danés, portugués y japonés.

El dispositivo tiene un precio de 100 dólares e incluye la computadora en sí, así como accesorios como un mouse, un cable HDMI y una guía para principiantes. En México aún no está disponible pero su costo será de 2 mil 140 pesos.

Está disponible en color rosa y blanco, aunque la fundación considera que tendrá que fabricarlo también en gris y negro para que sea más adoptado por empresas.