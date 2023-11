En estos últimos meses, WhatsApp ha lanzado una serie de actualizaciones que buscan mejorar la experiencia de todos sus usuarios. Fotos en HD, bloqueo de chats y videollamadas en modo horizontal son algunas de las mejoras que la app de mensajería instantánea ha implementado. Sin embargo, algo que ha llamado la atención de más de uno han sido los canales.

Los canales son "una herramienta de transmisión unidireccional para que los administradores envíen texto, fotos, videos, stickers y encuestas", así lo explica de manera oficial WhatsApp.

Esta actualización permite seguir canales sobre temas que te pueden interesar, y no solo eso, también puedes crear el tuyo y compartir información que pueda gustarle a otras personas.

Qué pasa si dejo de seguir a todos los canales de WhatsApp

Los canales de WhatsApp no fueron tan bien recibidos por los usuarios, no solo porque al principio muchos no entendieron cuál era su verdadera función, sino porque implicó una modificación en el diseño de la aplicación.

Recordemos que anteriormente los estados de WhatsApp se podían visualizar de forma vertical, pero con la nueva actualización de la aplicación los estados no solo tuvieron que compartir pestaña con los canales, sino que también modificaron su espacio establecido, es decir, al suscribirte a un canal, los estados ya no aparecerán en formato vertical, estos se acomodarán de manera horizontal, algo parecido a los estados que vemos en Instagram.

Si dejas de seguir a todos los canales a los cuales te uniste, la interfaz WhatsApp dejará de priorizar a estos y le dará su lugar a los estados, regresándolos a su posición original.

Pero ¡atención con esto! Si quieres que tus estados se vuelvan a ver como antes, no solo debes dejar de seguir canales, en caso de tener un canal propio este debe ser eliminado.

Cómo hacer un canal de WhatsApp

Si tienes la inquietud de hacer tu propio canal para poder compartir información que pueda ser útil, debes hacer lo siguiente:

Dispositivos Android:

Abrir WhatsApp e ingresar a la pestaña Novedades

e ingresar a la pestaña Novedades Oprimir el ícono de más y luego seleccionar N u evo canal

evo Oprime Comenzar y sigue las indicaciones que se muestran en la pantalla

Para terminar de crear tu canal , es necesario ponerle un nombre, el cual puedes cambiar cuando quieras

, es necesario ponerle un nombre, el cual puedes cambiar cuando quieras Personaliza tu canal con la descripción y el ícono que más te guste

con la descripción y el ícono que más te guste Pulsa Crear canal y listo.

Dispositivos iOS:

Abrir WhatsApp e ingresar a la pestaña Novedades

e ingresar a la pestaña Novedades Oprimir el ícono de más y luego seleccionar Crear canal

Oprime Comenzar y sigue las indicaciones que se muestran en la pantalla

Para terminar de crear tu canal , es necesario ponerle un nombre, el cual puedes cambiar cuando quieras

, es necesario ponerle un nombre, el cual puedes cambiar cuando quieras Personaliza tu canal con la descripción y el ícono que más te guste

con la descripción y el ícono que más te guste Pulsa Crear canal y listo.

Con esta opción podrás comenzar a compartir contenido o seguir el de alguien más, pero si la función no te convence, siempre puedes regresar al diseño anterior.

