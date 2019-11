Luego de que se diera a conocer que de los tuits en una campaña contra la prensa en redes sociales, 26 por ciento fueron “bots”, principalmente de cuentas asociadas a Luis Calderón Zavala, Aurelio Nuño y Juan Carlos Romero Hicks, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que deben prevalecer los argumentos por encima de los insultos.

“La recomendación es que no se insulte, sino que se argumente, eso es lo más destacado, por lo general son muy buenos los argumentos, no podía ser de otra forma, los conservadores están desesperados, no tienen argumentos e insultan y usan 'robots', cosa que es inmoral”, expresó.

En la mañanera, el Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ofreció un reporte de redes sociales luego de las amenazas a periodistas tras la conferencia matutina del 31 de octubre.

Para entender mejor la situación presentada este fin de semana, en Tech Bit te explicamos que es y para qué se utilizan los Bots.



¿Qué es un bot?

Un bot (aféresis de robot) es un programa informático que puede simular el comportamiento humano dentro de internet, realizando automáticamente tareas repetitivas por medio de Internet, como enviar mensajes, emails o realizar posteos en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, cuya realización por parte de una persona sería casi imposible o muy tediosa.



¿Para qué sirve un bot?

Existen diferentes tipos de bots, entre los cuales se encuentran:



Rastreador web.

Es un tipo de bot que investiga y compila información de sitios en internet automáticamente. Debido a la cantidad de información que maneja, el hacer esta actividad para una persona sería casi imposible. También se le conoce como indexador web o indizador web.



Respuestas rápidas:

Los bots utilizados en juegos o sitios de subastas oline, brindan la posibilidad de tener respuestas de manera más rápida y efectiva que un humano.



Editores web.

Este robot es utilizado para ubicar y corregir corregir errores de edición en sitios web, como las faltas de ortografía por ejemplo.



Chatbots.

Los más populares del listado, debido a que interactúan y se comunican con las personas en redes sociales, al desarrollar una nueva identidad o al suplantar la de una persona.

Generalmente son utilizados para difundir propaganda política, o apoyar determinadas organizaciones.