¿Qué celulares podrán actualizarse con Android 10?

Este año Google lanzó la etapa beta del Android 10, su nuevo sistema operativo.

Entre las nuevas funcionalidades que agregó el gigante de Silicon Valley están: el Modo Oscuro, que permite ahorrar datos y energía mientras se utiliza; el soporte para operar con bandas 5G; y el Live Capton, herramienta que agrega subtítulos sin necesidad de Internet, entre otras cosas.

Si tienes un teléfono celular inteligente de esta generación y no sabes si podrás disfrutar de este nuevo sistema operativo de Google, acá te escribimos algunos de los modelos y marcas que, de acuerdo con el medio especializado en tecnología, Digital Trends, contarán con esta actualización.

Asus : La compañía taiwanesa tendrá, de acuerdo con el medio digital XDA Developers, en los siguientes modelos:

Asus ZenFone 6

Asus ZenFone 5Z

OnePlus 6

OnePlus 6T



Essential : la pequeña compañía estadounidense confirmó que su único teléfono, el Essential Phone PH-1, recibirá la actualización con Android 10.



Honor : Esta subcompañía perteneciente a Huaweii confirmó en su página oficial los modelos que contarían con el nuevo sistema:

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 20 Lite

Honor View 10

Honor View 20

Honor 10

Honor 10 GT

Honor 10 Lite

Honor Note 10

Honor 8X

Honor 8X Max

Honor 8C

Honor Magic 2

Honor 8A

Honor Play



Huaweii : El gigante chino recibirá en los siguientes modelos la actualización.

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Porsche Design Huawei Mate 20 RS

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro



LG Electronics : La empresa coreana fundada en 1958 confirmó los siguientes modelos.

LG G8 ThinQ

LG V50 ThinQ

LG G7 One

Nokia : La empresa finlandesa de telecomunicaciónes publicó la lista de modelos que contarían con la nueva actualización de Android.

Nokia 9 PureView

Nokia 8.1

Nokia 7.1

Nokia 7 Plus

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1

Nokia 2.2

Nokia 8 Sirocco

Nokia 5.1 Plus

Nokia 1 Plus

Nokia 5.1

Nokia 2.1

Nokia 1



Xiaomi : La empresa que lucha con Huaweii por el control de teléfonos celulares en el mercado chino, anunció que los siguientes modelos contarán con Android 10.

Xiaomi Mi 9

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Redmi K20

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

POCO F1

Xiaomi Mi A3



Samsung : El conglomerado de empresas multinacionales de tecnología, con sede en Seúl, Corea del Sur, anunció que los siguientes aparatos contarán con el nuevo sistema.

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G