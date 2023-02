Productos esenciales para tu empresa

Dentro de la tienda en línea HP puedes encontrar miles de productos tecnológicos entre sus distintas categorías como laptops, desktops, impresoras, scanners y mucho más. Lo que hace que las personas se pregunten cuáles son los productos que más destacan en cada categoría y qué es lo que los hace tan especiales. Así que si tu eres una de esa lista que tiene curiosidad sobre qué productos son los mejores para una empresa considerando su precio, beneficio y tecnología, entonces quédate con nosotros porque aquí te diremos cuáles son los mejores hasta este 2023. Además, te contamos cómo aprovechar las mejores ofertas HP para que ahorres en tu compra.

Monitores

Dentro de la categoría de monitores puedes encontrar modelos de muchos tamaños, con distintos tipos de pantallas, cantidad de colores, webcams, materiales y muchas especificaciones más. Pero en esta categoria el monitor QHD HP E27m G4 de 27" es el que más destaca al sumar todas sus características, entre las que más sobresale es su certificación con Zoom para llevar a cabo conferencias y videollamadas con una imagen definida gracias a su cámara web de 5MP con inclinación ajustable a 25 grados y acción emergente para tener privacidad, así como un sonido claro y potente para que disfrutes de la mejor experiencia de trabajo o entretenimiento.

Laptops

Hoy en día se pueden encontrar muchos modelos de computadoras portátiles o laptops, diseñadas para distintas profesiones, grados escolares e inclusive para videojuegos. Por lo que es difícil hablar de la mejor laptop en general, aunque sin duda la laptop HP ProBook 445 G8 resalta en muchas categorías lo que la vuelve una opción confiable hablando en términos generales, ya que cuenta con un potente procesador para realizar múltiples tareas, un diseño agradable, compacto y hecho con materiales de gran durabilidad. La mejor parte es que puedes obtener esta fabulosa y potente laptop con $1,000 mxn de descuento agregando el cupón HPSAVING al realizar tu compra.

Computadoras de Escritorio

Al hablar de computadoras de escritorio o desktops, no podemos dejar de mencionar la Desktop HP ProDesk 405 G6 ya que es una mezcla entre potencia y diseño moderno, lo que la vuelve una opción confiable y segura para muchas áreas de trabajo, en cualquier empresa y oficinas. Lo mejor de este equipo es que tiene la capacidad de configurarse y expandirse acorde al crecimiento de su negocio, esto gracias a sus dos bahías y dos ranuras que permiten que su inversión alcance la máxima rentabilidad y duración. Otro factor que la destaca como la mejor en su categoría es que cuenta con la protección avanzada de HP Sure Sense que es respaldada por inteligencia artificial de aprendizaje profundo que defenderá a su equipo contra amenazas que incluso aún no sean conocidas.

Impresoras

A la hora de adquirir una impresora debes saber bien qué actividades planeas hacer y qué tan frecuente las llevas a cabo. Pero si hablamos de una impresora que destaca frente al resto por sus características y rendimiento en general, sin duda hablaremos de la impresora HP LaserJet Tank MFP 2602sdw. Esta impresora está diseñada para imprimir grandes volúmenes con un costo de funcionamiento ultrabajo gracias a su toner precargado para 5000 páginas en el depósito. Además, puedes rellenar el tóner en solo 15 segundos y agilizar el procesamiento de tus documentos con muchas páginas gracias a la impresión automática a dos caras. Es perfecta para quienes necesitan escanear, copiar e imprimir a blanco y negro a un muy bajo costo, y por supuesto, puedes comenzar a ahorrar si la compras utilizando algún código promocional HP.

Accesorios

En cuanto a la categoría de accesorios es difícil elegir uno, ya que hay muchos tipos de accesorios, pero dejando de un lado los más básicos, podemos darle mención honorífica a la estación de acoplamiento mini HP USB-C puesto que es un accesorio que siempre viene bien tener ya que nos permite expandir los puertos para conectividad de dispositivos, carga, red, video y datos, y lo mejor es que nos cabe en el bolsillo.

Plotters

Los plotters permiten la impresión, escaneado y copia de documentos de gran tamaño. En esta categoría la Impresora Multifunción HP DesignJet T830 de 24 pulgadas es una de las favoritas para muchos ya que cuenta con un diseño elegante, compacto y reforzado ideal para oficinas y lugares de construcción. Es capaz de imprimir tamaños A1/D en tan solo 26 segundos. Y lo mejor es que puede hacerlo fácilmente con el software HP Click y desde su smartphone o tablet con HP Mobile Printing. Todo esto con la alta calidad de impresión de la línea HP DesignJet, incluso en tamaños de formato pequeño y/o medio.

Scanners

En la categoría de scanners no se puede evitar resaltar el Escáner HP ScanJet 2600 f1 ya que permite el escaneo de hasta 50 imágenes o 25 páginas por minuto con un alimentador automático de 60 páginas y un escaneo a doble cara de una sola pasada, no requiere de asistencia técnica ya que puede configurarse de forma rápida y sencilla con la conectividad USB, sin necesidad de calentamiento ya que gracias a su tecnología instantánea puede comenzar a escanear rápidamente. Y por supuesto, destaca su diseño elegante y compacto que puede ser puesto y lucir bien en cualquier escritorio.

Esperamos que esta guía de los mejores equipos para tu empresa te haya ayudado a conocer y orientarte un poco más en el proceso de decisión. No olvides que si deseas comprar alguno de estos u otro equipo HP puedes aprovechar las facilidades de pago de hasta 24 meses sin intereses, además del envío gratuito hasta la puerta de tu hogar. Nunca está de más revisar las promociones HP para encontrar un descuento especial.