Por exceso de violencia este videojuego está prohibido en Japón

Japón es considerado uno de los países más grandes si de la industria de videojuegos se trata. Y es que el mercado es tan amplio que la gran cantidad y variedad de productos por ofrecer llega a toda clase de personas y gustos, eso sí, con su respectivas restricciones y censura por cuestiones de edad. Razón por la cual un juego que ha causado gran expectación ha sido prohibido.



Se trata de “The Callisto Protocol”, el nuevo proyecto de la compañía desarrolladora Striking Distance Studios, la cual ha anunciado como fecha de estreno de este título el próximo 2 de diciembre. No obstante, la versión para Japón ya ha sido cancelada debido a los problemas con su clasificación, pues es "demasiado violento".

“The Callisto Protocol” el videojuego demasiado violento para Japón

Fue la organización que se encarga de clasificar los videojuegos en Japón, CERO, por sus siglas en inglés, quien dio a conocer a los consumidores acerca de la naturaleza de este título, señalando que presenta un alto grado de violencia, razón por la cual se decidió prohibir su venta en el país.

A pesar de que los creadores tienen la oportunidad de modificar los elementos violentos para hacer el juego accesible para las personas de dicho territorio, y que se le pueda otorgar una clasificación adecuada al contenido, “The Callisto Protocol” se pronunció al respecto a través de su cuenta oficial en Twitter y dejó en claro que no se llevará a cabo el lanzamiento en Japón.



“The Callisto Protocol ha decidido detener el lanzamiento de la versión japonesa. A partir de ahora, la calificación CERO no se puede pasar. Hemos decidido que ya no podremos brindarle la experiencia que necesita. Esperamos que todos en Japón lo entiendan. Si ya han realizado un pedido por adelantado, le reembolsaremos”.

Prohíben venta de videojuego en Japón por exceso de violencia

El videojuego “The Callisto Protocol” destaca por ser un título narrativo de terror y supervivencia. No obstante, la violencia explícita y las representaciones realistas de ejecuciones y muertes han llevado al organismo CERO a poner en marcha su estricta política de clasificación prohibiendo su distribución.



“Ambientado 300 años en el futuro, en el 2320, el jugador deberá asumir el papel de Jacob Lee, quien, víctima del destino, termina en la Prisión de Hierro Negro, un penal de máxima seguridad situado en Calisto, la luna de Júpiter, sin embargo, cuando los presos comienzan a transformarse en criaturas monstruosas, la prisión se convierte en un caos", se lee en la descripción del juego.



Imagen: Twitter @CallistoGameJP



Para sobrevivir, Jacob deberá luchar para abrirse paso y escapar de la prisión. Todo esto mientras descubre los oscuros e inquietantes secretos que se esconden bajo la superficie de Calisto.

Con una combinación de combate cuerpo a cuerpo y disparos, Jacob deberá adaptar sus tácticas a medida que las criaturas evolucionan. Para ello, deberá conseguir los recursos para desbloquear nuevas armas, equipos y habilidades que le permitan sortear la amenaza creciente y huir de los horrores que oculta la Luna Muerta de Júpiter.



Si quieres descubrir qué tan violento es en realidad, en México dicho videojuego llegará el próximo 2 de diciembre y su clasificación, según el Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos, será C, es decir, solo apropiado para adultos mayores de 18 años, ya que los títulos de esta categoría pueden contener violencia explícita, escenas sangrientas, contenido sexual o lenguaje muy soez.

